İran'da ABD-İsrail Saldırısında 13 Ölü

İran'ın Kirmanşah eyaleti Vali Yardımcısı Behram Süleymani, ABD ve İsrail'in Kirmanşah eyaletine düzenlediği saldırıda 13 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
İran basınına göre Süleymani, Kirmanşah eyaletine yönelik füze saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.
Süleymani, Karhane, Hafıziye ve Çokagelan bölgelerine yönelik saldırılarda 2'si çocuk 4'ü kadın 13 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Hayatını kaybeden kadınlardan birinin hamile olduğunu vurgulayan Süleymani, saldırıların sivil yerleşim yerlerine yapıldığına dikkati çekti.
