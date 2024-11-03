İran'da ABD Karşıtı Gösteri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran'da ABD Karşıtı Gösteri

İran'da, ABD Büyükelçiliği baskınının 45. yılı için Washington karşıtı gösteri düzenlendi.

03.11.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da, ABD'nin Tahran Büyükelçiliği baskını ve rehine krizinin 45'inci yılı nedeniyle müze haline getirilen eski elçilik binası önünde Washington yönetimi karşıtı gösteri düzenlendi.

"Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü" adıyla her yıl düzenlenen etkinlik, bu yıl da ülke genelinde "Amerika dünyadaki kötülüklerin merkezidir" sloganıyla gerçekleştirilen gösterilerle kutlandı.

Etkinlik, başkent Tahran'da da üst düzey askeri ve sivil yetkililerin yanı sıra bir çoğu öğrenci, on binlerce kişinin katılımıyla düzenlendi.

Filistin Meydanı'nda başlayan gösteriye katılanlar Meydan'dan elçilik binasına doğru yürüyüşe geçti. İran ve Filistin bayrakları ile Hizbullah flamaları ve dövizler taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Gösteri alanında, İsrail'in Gazze'ye saldırısında hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar'ın bir binada yaralı halde işgal askerlerine direnirken çekilen son anları da öğrenciler tarafından canlandırıldı.

Etkinlikte konuşan Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, "İsrail ve ABD'nin politikalarını değiştirmesi gerektiğini aksi takdirde yıkıma doğru gideceklerini" ifade etti.

Selami, "Bugün dünyada hiçbir şey ABD'nin siyasi iradesine göre gitmiyor. Sonunda bu bölgenin kaderi Müslümanlar tarafından belirlenecek. ABD'nin İslam dünyası üzerinde hakimiyet kurma ihtimali yoktur." dedi.

ABD Büyükelçiliğine baskın ve rehine krizi

İran'da 1-11 Şubat 1979 tarihleri arasında gerçekleşen devrim ile Ayetullah Humeyni, İran halkının büyük desteğini de arkasına alarak Şah Rıza Pehlevi'yi iktidardan düşürdü. Şahlık rejimini desteklemekle suçlanan ABD'nin Tahran'daki Büyükelçiliği 4 Kasım 1979'da bir grup üniversite öğrencisi tarafından baskına uğradı ve bu sırada da büyükelçilik binası yağmalandı. ABD Büyükelçiliğinin işgal edilmesinin ardından elçilikte görevli 66 kişi ABD ajanı oldukları gerekçesiyle rehin alındı.

Büyükelçiliği basan öğrenciler, birkaç gün sonra 13 kadın ve siyahi rehineyi serbest bıraktı. Daha sonra sağlık sorunları nedeniyle bir kişi daha serbest bırakıldı. Dönemin ABD Başkanı Jimmy Carter, ABD'nin İran'ın "şantajlarına" boyun eğmeyeceğini açıkladı. Bu süre içinde ABD rehineleri kurtarmak için bir operasyon düzenlediyse de Tebes çölünde çıkan kum fırtınası nedeniyle operasyon başarısız oldu. Harekata katılan üç helikopter yoğun kum fırtınası nedeniyle hasar görünce operasyon iptal edildi. Yakıt ikmali esnasında yaşanan kaza nedeniyle bir C-130 Hercules uçağı ve bir helikopter infilak etti, sekiz Amerikalı asker öldü.

ABD, bu başarısız operasyondan sonra yeniden diplomasiye yöneldi. Taraflar, 19 Ocak 1981'de Cezayir Anlaşması'nı imzaladıktan bir gün sonra 52 Amerikan vatandaşının 444 günlük esareti sona erdi. Bu olay sonrasında ABD ile İran arasındaki tüm ilişkiler koptu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Abd Büyükelçiliği, Washington, Orta Doğu, Politika, tahran, Güncel, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da ABD Karşıtı Gösteri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:25 Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı’dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı'dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu
10:47 İzmir polisinden akılalmaz taktik: Zehir evini bacadan tüten kokudan buldular İzmir polisinden akılalmaz taktik: Zehir evini bacadan tüten kokudan buldular
09:46 Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin’i 200 lira için öldürmüş Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş
03:17 Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde süresiz iş bırakma kararı Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde süresiz iş bırakma kararı
20:49 93 yaşındaki adam zihinsel engelli yardımcısı tarafından bal kabağı ile öldürüldü 93 yaşındaki adam zihinsel engelli yardımcısı tarafından bal kabağı ile öldürüldü
11:05 Aldatılan kadın, erkek arkadaşını ’Lunaparka Gidiyoruz’ diyerek sınır dışı ettirdi Aldatılan kadın, erkek arkadaşını 'Lunaparka Gidiyoruz' diyerek sınır dışı ettirdi
11:01 Ekrem İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’’dava’’ yanıtı Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''dava'' yanıtı
10:48 Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu
10:34 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
10:16 Otomotiv devinde kriz büyüyor Otomotiv devinde kriz büyüyor
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 13:25:59. #1.12#
SON DAKİKA: İran'da ABD Karşıtı Gösteri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.