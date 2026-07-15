İran'da ABD Saldırısında 2 Ölü, 260 Yaralı - Son Dakika
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İran'da ABD Saldırısında 2 Ölü, 260 Yaralı

15.07.2026 10:02
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İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin saldırılarında 2 kişinin öldüğünü, 260 kişinin yaralandığını açıkladı.

İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin ülkeye düzenlediği son saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 260 kişinin yaralandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

ABD'nin son saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 260 kişinin yaralandığını, 2 kişinin ise hayatını kaybettiğini belirten Kirmanpur, yaralanan 222 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, diğer yaralıların ise hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da ABD Saldırısında 2 Ölü, 260 Yaralı - Son Dakika

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