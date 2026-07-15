İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin ülkeye düzenlediği son saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 260 kişinin yaralandığını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD saldırılarına ilişkin bilgi verdi.
ABD'nin son saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 260 kişinin yaralandığını, 2 kişinin ise hayatını kaybettiğini belirten Kirmanpur, yaralanan 222 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, diğer yaralıların ise hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğünü ifade etti.
Son Dakika › Güncel › İran'da ABD Saldırısında 2 Ölü, 260 Yaralı - Son Dakika
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