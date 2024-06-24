İran\'da düzenlenen Asya İşbirliği Diyalog Forumu başladı

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İran'ın başkenti Tahran'da 35 ülkeden üst düzey yetkililerin katılımıyla 19. Asya İşbirliği Diyalog Forumu (AİD), "Yeni ve Gelişen Teknolojilerle Daha Güçlü ve Tutarlı Asya" sloganıyla düzenlendi.

Tahran'daki Parsian Azadi Hotel'de düzenlenen AİD, 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Forumun dönem başkanı İran'ın Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, programın açılışında geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir'in mesajını okudu.

Muhbir'in mesajında, "Asya'ya bakmak her zaman İran'ın odak noktası olmuştur. Asya kıtası ülkeleriyle dengeli ilişkiler kurmak dış politikamızda da özel ve ayrıcalıklı bir konuma sahiptir." ifadelerine yer verildi.

Foruma Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Duran katıldı

Forumda konuşma yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran, toplantı sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tahran'da yapılan Asya İşbirliği Diyalog Forumunun 19. toplantısının önemini vurguladı.

Asya'nın küresel güçler arasındaki kutuplaşmanın yansıdığı bir yere doğru gittiği yönünde kaygılar olduğuna dikkati çeken Duran, "Böyle bir dönemde ekonomik kolektiviteyi ve bağlantısallığı öne alan bir toplantının yapılmasını önemli görüyorum. İran'da bu toplantıyı düzenlenemesinden ve verdikleri emekten dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Asya ekonomik işbirliği ve kalkınmayla anılmalı" vurgusu

Prof Dr. Duran, Türkiye'nin, Asya'nın geleceğinin ekonomik işbirliği ve kalkınmaya dönük olmasını bunlarla anılmasını istediğini ve 2021'de başkanlığını yaptığı bu forumun başarısı için elinden gelen gayreti gösterdiğini vurguladı.

Toplantıya katılan 35 ülkeden Dışişleri Bakanları, Bakan Yardımcıları ve diğer temsilcilerin de bu iradeyi ortaya koyduklarını belirten Duran, "Bu toplantıda Tahran Deklarasyonu olacak, deklarasyonda bu işbirliğini ilerletmeye dair iradeyi göreceksiniz. Aynı zamanda genel sekreterliğin de kurumsallaşıyor olması güzel bir gelişme." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının da toplantının gündemlerinden olduğunu aktaran Duran, şöyle konuştu:

"Tabii ki İsrail'in Gazze'de uygulamış olduğu katliamlara, soykırıma verilen tepkiyi yine bu platformda görebilirsiniz. Bütün bunların hepsinin ışığında Asya'nın geleceği için değerli bir toplantı olduğu görüşündeyim."

35 ülkeden üst düzey yetkililerin katıldığı forumda 10 ülke Dışişleri Bakanı, 10 ülke de Bakan Yardımcısı düzeyinde temsil edildi.

Asya'nın en geniş katılımlı diyalog ve danışma forumu kabul edilen AİD, 2002'de Asya ülkeleri arasında iş birliği sağlamak amacıyla kuruldu. İran, Rusya, Çin, Japonya gibi 35 ülkenin yer aldığı platforma Türkiye, 2013'te katıldı.