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İran'da düzenlenen konferansta medyanın İsrail saldırılarının önemi değerlendirildi - Son Dakika
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İran'da düzenlenen konferansta medyanın İsrail saldırılarının önemi değerlendirildi

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Uluslararası Medya Birliği Konferansı'nda medya kuruluşlarının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının dünyaya duyurulmasındaki önemi değerlendirildi.

İran\'da düzenlenen konferansta medyanın İsrail saldırılarının önemi değerlendirildi
11.01.2024 - 17:53,  Güncelleme: 19:14
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İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Uluslararası Medya Birliği Konferansı'nda medya kuruluşlarının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının dünyaya duyurulmasındaki önemi değerlendirildi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen konferansa, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ile askeri ve siyasi yetkililer katıldı.

Çeşitli konuşmaların yanı sıra medya oturumu da düzenlenen programda, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları sırasında zarar gören ve muhabirleri öldürülen aralarında Anadolu Ajansının (AA) da bulunduğu bazı medya kuruluşlarına plaket takdiminde bulunuldu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de üç ayı aşkın süredir sürdürdüğü saldırılarla binlerce masum Filistinliyi katlettiğini ifade etti.

Batılı ülkelerin Gazze'de işlenen savaş suçlarına sessiz kaldığını ve bu suçların devam etmesi için İsrail'e aralıksız destek verdiğini dile getiren Kenani, İsrail'in ise savaş suçu ve katliamda sınır tanımadığını söyledi.

Kenani, Gazze'deki gerçekleri dünyaya duyuran basının susturulmaya çalışıldığını belirterek İsrail'in basın mensuplarına yönelik saldırılarının bunun açık delili olduğunu ifade etti.

Basının Filistin halkının sesini dünyaya duyurduğunu belirten Kenani, bu uğurda 110 basın mensubunun hayatını verdiğini söyledi.

Anadolu Ajansına taziye mesajı

Öte yandan konferans düzenleme heyetinde yer alan İran Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı Yabancı Medya Genel Müdürü Ali Rıza Şirevi, programa ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında dün geceye kadar 110 basın mensubunun öldürüldüğüne işaret eden Şirevi, bu gazeteciler arasında Anadolu Ajansı muhabirinin de olduğunu dolayısıyla Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz'e bir kez daha baş sağlığı dileğinde bulunduğunu söyledi.

Şirevi, "Farklı milletlerden, farklı basın kurumlarından Filistin için şehitler verdik. Şehitlerin dökülen kanı farklı ülkelerdeki insanların İsrail rejimine karşı birleşmesine sebep oldu. Hatta bazı Avrupa ülkelerinde, Filistin meselesine ilişkin kısıtlamalara rağmen halk Filistin için sokaklara çıktı. Bu da bize medyanın halkı bilinçlendirme konusunda ne kadar önemli olduğunu gösterdi." diye konuştu.

Medyanın gerçekçi ve şeffaf bir şekilde olayları aktarmasının farklı ülkelerde insanların daha fazla bilgi edinmesini sağladığını söyleyen Şirevi, bunun sonucunda dünya halklarının Gazze için harekete geçtiğini ifade etti.

Şirevi, sahadaki muhabirlerin çabası ile İsrail'in 75 yıl boyunca Filistin halkına yaptığı zulmün daha görünür hale geldiğini belirtti.

Tahran'da düzenlenen konferansı "Filistin'de zarar gören, şehitler veren medya organlarına bir armağan" olarak değerlendiren Şirevi, "Konferansın ana konusu, Filistin'deki olayların aktarılmasında önemli etkiye sahip olan ve bedel ödeyen medya ve muhabirlerdi. Anadolu Ajansı da Filistin'de şehit verdi." şeklinde konuştu.

Şirevi, konferans çerçevesinde, Filistin'deki gelişmeleri aktarırken eşsiz bir çaba gösterip bedel ödeyen medya kuruluşlarına tebrik plaketi verildiğini, bu kapsamda Anadolu Ajansı başta olmak üzere yabancı medya kuruluşlarına plaket takdim edildiğini söyledi.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, İran, Uluslararası İlişkiler, Medya, Güncel, Son Dakika

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