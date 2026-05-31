İran'da Güney Pars'ta Gaz Üretimi Yeniden Başladı

İran'da ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle faaliyeti durdurulan Güney Pars doğal gaz sahasındaki üç deniz üstü platformunda gaz üretiminin yeniden başlatıldığı belirtildi.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansında yer alan habere göre, Pars Petrol ve Gaz Şirketi Genel Müdürü Turac Dehgani, ülkedeki gaz üretimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ve İsrail'in Güney Pars'taki bazı rafineri tesislerine düzenledikleri saldırılara işaret eden Dehgani, bu saldırılar sırasında Buşehr eyaletinin sahil kısımlarında yer alan gaz işleme tesislerinin zarar gördüğünü ve buna bağlı olarak denizde bulunan gaz üretim tesislerinde de üretimin durduğunu hatırlattı.

Dehgani, "Saldırılarda zarar görmemesine rağmen üretimi durdurulan Güney Pars doğal gaz sahasındaki üç deniz üstü platformunda gaz üretimi yeniden başladı." bilgisini verdi.

İran ile Katar'ın birlikte işlettiği Güney Pars sahası 2025 yılında günlük 730 milyon metreküp gaz üretimi ile rekor kırmıştı.