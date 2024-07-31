İran'da Hamas lideri İsmail Heniyye'nin konutuna saldırı düzenlendi - Son Dakika
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İran'da Hamas lideri İsmail Heniyye'nin konutuna saldırı düzenlendi

İran\'da Hamas lideri İsmail Heniyye\'nin konutuna saldırı düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Hamas lideri İsmail Heniyye'nin konutu havadan saldırıya uğradı. Heniyye, İran Cumhurbaşkanı'nın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmadı.

31.07.2024 09:59
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İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Heniyye'nin bulunduğu konutun havadan saldırıya uğradığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Heniyye'nin Tahran'ın kuzeyinde Devrim Muhafızları Ordusu'nun korumasındaki gaziler için hizmet veren bir konutta 02.00 sularında havadan atılan bir mermiyle hedef alındığını duyurdu.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da Hamas lideri İsmail Heniyye'nin konutuna saldırı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da Hamas lideri İsmail Heniyye'nin konutuna saldırı düzenlendi - Son Dakika
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