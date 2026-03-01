İran'da Hastane Saldırısı

İran basını, ABD- İsrail saldırısında Tahran'daki Gandi Hastanesinin hedef alındığını duyurdu.

Devlet televizyonunda yayımlanan görüntülerde, Gandi Hastanesi binasının bazı bölümlerinde cam kırıkları ve cephe hasarı oluştuğu görüldü.

Saldırı sonrası hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı ve sağlık ekiplerinin binada inceleme yaptığı aktarıldı.

Görüntülerde, hemşirelerin yeni doğan bebekleri hastaneden çıkararak başka yere nakletmeye çalıştıkları görüldü.

ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'da İran Kızılayı tarafından bugün de Kızılay binasının çevresi ile çeşitli hastanelerin saldırıların hedefi olduğuna dair görüntüler yayımlanmıştı.