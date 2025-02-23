İran'da Hizbullah Liderlerine Anma Töreni

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İran'ın başkenti Tahran'da, geçen yıl İsrail'in Beyrut'a saldırılarında hayatını kaybeden Hizbullah liderleri Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyuddin için Beyrut'ta yapılan cenaze törenleriyle eş zamanlı anma töreni düzenlendi.

Büyük Musalla Camisi'nde düzenlenen törene üst düzey sivil ve askeri yetkililerin de aralarında olduğu on binlerce kişi katıldı.

Nasrallah ve Haşim Safiyuddin için Beyrut'ta yapılan cenaze törenleriyle eş zamanlı yapılan anma merasimine katılanlar ellerindeki Hizbullah flamaları ve Nasrallah ve Safiyuddin'in posterleriyle İsrail ve ABD aleyhine slogan attılar.

Programda konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Nasrallah'ın kurduğu denklemlerin Lübnan'ın ötesine geçtiğini ve İsrail ile mücadelenin "siyonizm ve onun uluslararası müttefiklerinin ayrımcı ve suçlu sistemi ortadan kaldırılıncaya kadar devam edeceğini" ifade etti.???????

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