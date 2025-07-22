İran'da İsrail Saldırıları: 1062 Ölü - Son Dakika
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İran'da İsrail Saldırıları: 1062 Ölü

22.07.2025 12:49
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İran, İsrail saldırılarında 1062 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Destek mesajları geldi.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, İsrail'in ülkesine saldırılarında 102'si kadın ve 38'i çocuk olmak üzere 1062 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu süreçte Pakistan ve Türkiye dahil olmak üzere komşularımızda net tavırlar sergileyen çok cesur duruşlara tanık olduk." dedi.

Muhacirani, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İsrail'in İran'a saldırılarında 102'si kadın, 38'i çocuk olmak üzere toplam 1062 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Muhacirani, en çok can kaybının 265 kişiyle Tahran'daki saldırılarda yaşandığını kaydetti.

Muhacirani, İsrail'in İran genelinde 7 hastaneyi ve 11 ambulansı da doğrudan hedef aldığını belirtti.

İran Hükümet Sözcüsü, Tahran'daki saldırılarda hasar gören konutların onarımı veya yeniden inşası için belediye tarafından yönetmelik hazırlandığını ifade etti.

İsrail ve ABD'nin saldırılarına karşı birçok ülkeden İran'a destek mesajları verildiğini söyleyen Muhacirani, "Bu dönemde ve elbette önceki hükümetten bu yana, doğudaki komşu ülkeler ve kuruluşlarla kurulan iyi ilişkiler göz önüne alındığında, Şanghay İşbirliği Örgütü, daha sonra da BRICS Brezilya'da düzenlenen bir toplantıda bu konuyu kınadı. Pakistan ve Türkiye dahil olmak üzere komşu ülkelerde çok net tavırlar sergileyen çok cesur duruşlara tanık olduk." diye konuştu.

Muhacirani, ülkesine yönelik saldırıların tekrarlanması ihtimalinin sorulması üzerine, "Ordu ve savunma güçleri, güvenlik güçleri ve hükümet dahil olmak üzere yetkililer tamamen hazırdır." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da İsrail Saldırıları: 1062 Ölü - Son Dakika

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