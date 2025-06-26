İran'da İsrail Saldırıları İçin Cenaze Törenleri

? İran'ın birçok kentinde İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için cenaze törenleri düzenlendi.

İran basınında yer alan haberlere göre, ülkenin bir çok kentinde cenaze törenleri düzenlendi.

Başkent Tahran başta olmak üzere, Loristan, Hurremabad, Simnan, Elburz, Hemedan, Rey, Çaharmahal Bahtiyari şehirlerinde cenaze törenleri düzenlendi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zehra Behruz Azer ve Kültür ve İslami İrşad Bakanı Abbas Salihi de 12 gün süren İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için başkent Tahran'ın Beheşti Zehra Mezarlığında düzenlenen cenaze törenine katılarak ailelere taziyelerini ilettiler.

Diğer yandan bazı kentlerde İranlı üst düzey komutanlar için düzenleneceği duyurulan törenler de güvenlik gerekçesiyle ertelendi.