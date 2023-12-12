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Türkiye'de kaçırıldı, İran'da bulundu! İstismar sonucu hamile kalan kız çocuğu devlet korumasına alındı - Son Dakika
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Türkiye'de kaçırıldı, İran'da bulundu! İstismar sonucu hamile kalan kız çocuğu devlet korumasına alındı

İki yıl önce kaçırılan 14 yaşındaki kız çocuğunun İran'da istismar sonucu hamile kaldığı ve bebek sahibi olduğunu tespit eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, anne ve bebeğini Türkiye'ye getirerek devlet korumasına aldı.

Türkiye\'de kaçırıldı, İran\'da bulundu! İstismar sonucu hamile kalan kız çocuğu devlet korumasına alındı
12.12.2023 - 17:19,  Güncelleme: 14:36
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2021'de 12 yaşındaki çocuklarından haber alamayan annesi ile üvey babası, çocuklarının kaçırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

İRAN'DA İSTİSMAR SONUCU HAMİLE KALDIĞI TESPİT EDİLDİ

Araştırmaların ardından kız çocuğunun İran'da olduğu belirlendi. Kız çocuğunun İran'da uğradığı istismar sonucu hamile kaldığı ve geçen sene bir bebek dünyaya getirdiği tespit edildi.

KIZ ÇOCUĞU VE BEBEĞİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Çocuğun yerinin belirlenmesinin ardından harekete geçen Bakanlığın, emniyet birimleriyle yaptığı işbirliği sonucu 14 yaşındaki kız çocuğu ile bebeği Türkiye'ye getirildi.

BAKAN GÖKTAŞ'IN GİRİŞİMLERİYLE DEVLET KORUMASINA ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da yakından takip ettiği süreç sonunda kız çocuğu ve bebeği devlet korumasına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen kız çocuğu ve bebeğinin fiziksel ve psikolojik gelişimleri göz önünde bulundurularak uygun sosyal hizmet modellerinden faydalandırılmaya başlandığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye, İran, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de kaçırıldı, İran'da bulundu! İstismar sonucu hamile kalan kız çocuğu devlet korumasına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de kaçırıldı, İran'da bulundu! İstismar sonucu hamile kalan kız çocuğu devlet korumasına alındı - Son Dakika
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