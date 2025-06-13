İran'da Komuta Değişikliği: Yeni İsimler Atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran'da Komuta Değişikliği: Yeni İsimler Atandı

13.06.2025 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamaney, İsrail'in saldırısının ardından İran Devrim Muhafızları'na yeni komutanlar atadı.

(ANKARA) - İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in İranlı üst düzey üç komutanı öldürmesinin ardından kilit askeri birimlerin başına yeni komutanlar atadı. Tuğgeneral Muhammed Pakpur Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeni komutanı olarak atandı. Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı görevine Tümgeneral Abdürrahim Musevi getirilirken Tümgeneral Ali Şadmani de Devrim Muhafızları ile düzenli ordu arasındaki koordinasyonu sağlayan Hatemu'l-Enbiya Merkez Karargahı'nın başına getirildi.

Tuğgeneral Muhammed Pakpur, İran Devrim Muhafızları'nın yeni komutanı olarak atandı. İran İslam Cumhuriyeti'nin yurtdışındaki askeri faaliyetlerinin başlıca aktörü olarak bilinen IRGC, düzenli ordudan ayrı faaliyet gösteriyor. Pakpur, bugün İsrail tarafından öldürülen Hüseyin Salami'nin yerine geçti. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından sabah saatlerinde yapılan paylaşımda Salami'nin yerine geçici olarak Tuğeneral Ahmad Vahidi'nin getirildiğini duyurulmuştu.

Hamaney ayrıca, Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı görevine Tümgeneral Abdürrahim Musevi'yi atadı. Musevi, yine Cuma günü öldürülen General Muhammed Bakıri'nin yerine geçti.

Öte yandan, Tümgeneral Ali Şadmani de Devrim Muhafızları ile düzenli ordu arasındaki koordinasyonu sağlayan Hatemu'l-Enbiya Merkez Karargahı'nın başına, Korgeneral Gulam Ali Reşid'in yerine atandı.

Hava Kuvvetleri Komutanı ve Hamaney'in danışmanı da öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), ayıca Hava- Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade'nin de İsrail saldırısında öldüğünü teyit etti. Hacızade'nin yerine de atama yapılaması bekleniyor.

İran merkezli muhalif yayın organı Iran International, ayrıca Hamaney'in kıdemli danışmanlarından Ali Shamkhani'nin de, düzenlenen saldırılarda hayatını kaybettiğini öne sürdü. Daha önce, Shamkhani'nin evine yönelik saldırıda ağır şekilde yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Ayetullah Ali Hamaney, Devrim Muhafızları, Tuğgeneral, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, İran, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Komuta Değişikliği: Yeni İsimler Atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zincir market çalışanı kadınlar birbirine girdi Zincir market çalışanı kadınlar birbirine girdi
İsrail İskan Bakanı Goldknopf, partisiyle birlikte hükümetten istifa etti İsrail İskan Bakanı Goldknopf, partisiyle birlikte hükümetten istifa etti
Gümüşhane’de başına tomruk düşen işçi hayatını kaybetti Gümüşhane'de başına tomruk düşen işçi hayatını kaybetti
Emre Mor’dan sürpriz transfer Emre Mor'dan sürpriz transfer
ABD Başkanı Trump: İsrail’in İran’a saldırısı güçlü ve olası ihtimal ABD Başkanı Trump: İsrail'in İran'a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
13 yaşındaki çocuğun yumruk attığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 13 yaşındaki çocuğun yumruk attığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Hindistan’daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı Hindistan'daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar Annie Ernaux’dan dünyaya Gazze çağrısı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar Annie Ernaux'dan dünyaya Gazze çağrısı
Bakanlığa ait sağlık botunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı Bakanlığa ait sağlık botunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
Osimhen Galatasaray’da kalacak mı Yapay zeka açıkladı Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Yapay zeka açıkladı

16:03
600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu
600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu
15:30
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan’a kaçtı
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı
15:30
İsrail’in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
İsrail'in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
14:00
Pezeşkiyan’dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
22:49
Fenerbahçe, Kyle Walker ile görüşmelere başladı
Fenerbahçe, Kyle Walker ile görüşmelere başladı
22:35
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.
22:32
Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı
Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı
21:59
ABD İç Güvenlik Bakanı’na soru sormak isteyen senatör yaka paça dışarı atıldı
ABD İç Güvenlik Bakanı'na soru sormak isteyen senatör yaka paça dışarı atıldı
21:54
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe’yi sildi Takımdan ayrılmak istiyor
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'yi sildi! Takımdan ayrılmak istiyor
21:30
Beşiktaş’ta sokak ortasında üç kadın birbirine girdi
Beşiktaş'ta sokak ortasında üç kadın birbirine girdi
21:22
Hindistan’ın ardından bir uçak kazası da ABD’de: Yolcu uçağı pistten çıktı
Hindistan'ın ardından bir uçak kazası da ABD'de: Yolcu uçağı pistten çıktı
20:55
Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı
Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı
20:52
Fenerbahçe’nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray’a imza attı
Fenerbahçe'nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray'a imza attı
20:28
Osimhen Galatasaray’da kalacak mı Yapay zeka açıkladı
Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Yapay zeka açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 16:59:38. #7.13#
SON DAKİKA: İran'da Komuta Değişikliği: Yeni İsimler Atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.