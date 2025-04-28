İran\'daki liman patlamasında İsrail iddiası

Tahran'dan yayın yapan Rokna haber sitesine konuşan Tahran Milletvekili Sirac, İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'ndaki patlamanın sabotaj olduğunu öne sürdü.

"KONTEYNERLERİN İÇİNE PATLAYICI KOYULDU"

Limandaki patlamaların dört ayrı noktada gerçekleştirildiğini iddia eden Sirac, "Patlamaların dört ayrı noktada meydana gelmesi, konteynerlerin içine patlayıcı madde konulduğu anlamına geliyor" dedi.

"NAKLİYE SIRASINDA PATLAYICILARLA DONATILMIŞ"

Doğal yangın ihtimalini reddeden İranlı milletvekili, "Kimyasallar genellikle sadece bir noktada alev alır ve bu tür eş zamanlı patlamalara neden olmaz. Bu konteynerler, nakliye sırasında patlayıcılarla donatılmış, hatta yerli acenteler tarafından kirletilmiş olabilir" diye konuştu.

"İSRAİL'İN İLGİSİ OLDUĞUNA DAİR AÇIK İŞARETLER VAR"

Sirac, İsrail'in patlamaları gerçekleştirmek için uydular veya uzaktan kumandalı zamanlayıcı cihazlar kullanmış olma ihtimalini dile getirerek, "Konteynerlerin limanda en fazla hasara yol açacak zamanı tam olarak hesaplamışlardı. İsrail'in bununla ilgisi olduğuna dair açık işaretler mevcut" ifadelerini kullandı.