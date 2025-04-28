İran'daki liman patlamasında İsrail iddiası - Son Dakika
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İran'daki liman patlamasında İsrail iddiası

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İranlı üst düzey yetkililer Bender Abbas Limanı'ndaki patlamaya ilişkin sabotaj ihtimalini şimdilik dışlasa da Tahran Milletvekili Muhammed Sirac, patlamada İsrail'in parmağı olduğuna dair açık işaretler bulunduğunu iddia etti. Öte yandan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi.

28.04.2025 03:18
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Tahran'dan yayın yapan Rokna haber sitesine konuşan Tahran Milletvekili Sirac, İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'ndaki patlamanın sabotaj olduğunu öne sürdü.

"KONTEYNERLERİN İÇİNE PATLAYICI KOYULDU"

Limandaki patlamaların dört ayrı noktada gerçekleştirildiğini iddia eden Sirac, "Patlamaların dört ayrı noktada meydana gelmesi, konteynerlerin içine patlayıcı madde konulduğu anlamına geliyor" dedi.

İran'daki liman patlamasında İsrail iddiası

"NAKLİYE SIRASINDA PATLAYICILARLA DONATILMIŞ"

Doğal yangın ihtimalini reddeden İranlı milletvekili, "Kimyasallar genellikle sadece bir noktada alev alır ve bu tür eş zamanlı patlamalara neden olmaz. Bu konteynerler, nakliye sırasında patlayıcılarla donatılmış, hatta yerli acenteler tarafından kirletilmiş olabilir" diye konuştu.

İran'daki liman patlamasında İsrail iddiası

"İSRAİL'İN İLGİSİ OLDUĞUNA DAİR AÇIK İŞARETLER VAR"

Sirac, İsrail'in patlamaları gerçekleştirmek için uydular veya uzaktan kumandalı zamanlayıcı cihazlar kullanmış olma ihtimalini dile getirerek, "Konteynerlerin limanda en fazla hasara yol açacak zamanı tam olarak hesaplamışlardı. İsrail'in bununla ilgisi olduğuna dair açık işaretler mevcut" ifadelerini kullandı.

İran'daki liman patlamasında İsrail iddiası

NE OLMUŞTU?

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda dün öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklanmıştı. Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda şu ana kadar 40 kişinin hayatını kaybettiği, bini aşkın kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Olay bölgesinden gelen görüntülerde de limanın bir kısmının büyük hasar aldığı görülmüştü. İranlı yetkililer, patlamanın sabotaj olduğuna dair şu ana kadar herhangi bir bulgu edinmediklerini açıklamıştı.

İran\'daki liman patlamasında İsrail iddiası
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'daki liman patlamasında İsrail iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • barış özcan:
    Dünya biliyor, bir siz ayıkamadınız.Lübnan da aynı senaryo oldu ve ordada kimyasal denildi ama ordaki patlama atom bombası gibiydi. İTrail bu şerefsizlik işlerinde uzman. 5 1 Yanıtla
  • Berat Yıldïrım:
    siz korkak bir milletsiniz gene saldırmazsınız İsrail'e 3 1 Yanıtla
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