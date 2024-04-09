İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletindeki silahlı saldırıda, en az 5 polisin yaşamını yitirdiği bildirildi. Saldırıyı üstlenen terör örgütü Ceyşul Adl olarak açıklandı.
İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletindeki silahlı saldırıda, en az 5 polisin yaşamını yitirdiği bildirildi. İran devlet televizyonuna konuşan Sistan-Beluçistan Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Alirıza Merhameti, Sib-Suran ilçesinde gerçekleşen saldırıya ilişkin bilgi verdi.
Devriye görevindeki polis aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini dile getiren Merhameti, olayda 5 polisin öldüğünü ve 1 polisin de yaralandığını söyledi. Merhameti saldırıyı ülkede terör örgütü kabul edilen Ceyşul Adl'in üstlendiğini kaydetti.
Aynı eyalette, 4 Nisan Perşembe günü, Devrim Muhafızları Ordusuna ait Rask kentindeki askeri tesisle Çabahar kentindeki iki polis karakoluna eş zamanlı düzenlenen saldırılarda 15 güvenlik personeli hayatını kaybetmiş, saldırıyı Ceyşul Adl üstlenmişti.
"Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne süren "Ceyşul Adl", İran'ın Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman silahlı eylemler düzenliyor.
Son Dakika › Güncel › İran'da silahlı saldırıda 5 polis öldü - Son Dakika
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