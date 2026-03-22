İran\'da Sivil Yerleşimlere Saldırı: 80.000\'den Fazla Hedef

TAHRAN, 22 Mart (Xinhua) -- İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana 80.000'den fazla sivil yerleşim yerini hedef aldığını açıkladı.

Kolivend cumartesi günü yabancı basın temsilcilerine yaptığı açıklamada, saldırılar sırasında uluslararası insani hukukun ihlal edildiğine dikkat çekti.

Saldırıya uğrayan yerlerin 20.000'den fazlasının İran'ın başkenti Tahran'da, 60.000'den fazlasının ise diğer bölgelerde bulunduğunu belirten Kolivend, ülkedeki hedef alınan ticari alanların sayısının yaklaşık 18.790 olduğunu ve 266 sağlık merkezi ile 498 okulun saldırılardan etkilendiğini söyledi.

Saldırılarda 12 sağlık personelinin hayatını kaybettiğini, 90'dan fazla kişinin ise yaralandığını belirten Kolivend, savaşın başlangıcından bu yana çocuklar ve 231 kadın dahil olmak üzere yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan, medyada çıkan bazı haberlerde savaş sırasında İran'da 1.500'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği öne sürülmüştü.

İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta Tahran ve İran'ın bazı diğer kentlerine ortak saldırılar düzenleyerek ülkenin eski dini lideri Ali Hamaney'i, üst düzey askeri komutanları ve sivilleri hedef almıştı. İran ise Ortadoğu'daki İsrail ve ABD üslerini ve varlıklarını hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla karşılık vermişti.