İran'da Sivil Yerleşimlere Saldırı: 80.000'den Fazla Hedef
İran'da Sivil Yerleşimlere Saldırı: 80.000'den Fazla Hedef

22.03.2026 11:37
İran Kızılayı Başkanı, ABD ve İsrail'in saldırılarında 80.000'den fazla sivil yerleşimin hedef alındığını duyurdu.

TAHRAN, 22 Mart (Xinhua) -- İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana 80.000'den fazla sivil yerleşim yerini hedef aldığını açıkladı.

Kolivend cumartesi günü yabancı basın temsilcilerine yaptığı açıklamada, saldırılar sırasında uluslararası insani hukukun ihlal edildiğine dikkat çekti.

Saldırıya uğrayan yerlerin 20.000'den fazlasının İran'ın başkenti Tahran'da, 60.000'den fazlasının ise diğer bölgelerde bulunduğunu belirten Kolivend, ülkedeki hedef alınan ticari alanların sayısının yaklaşık 18.790 olduğunu ve 266 sağlık merkezi ile 498 okulun saldırılardan etkilendiğini söyledi.

Saldırılarda 12 sağlık personelinin hayatını kaybettiğini, 90'dan fazla kişinin ise yaralandığını belirten Kolivend, savaşın başlangıcından bu yana çocuklar ve 231 kadın dahil olmak üzere yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan, medyada çıkan bazı haberlerde savaş sırasında İran'da 1.500'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği öne sürülmüştü.

İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta Tahran ve İran'ın bazı diğer kentlerine ortak saldırılar düzenleyerek ülkenin eski dini lideri Ali Hamaney'i, üst düzey askeri komutanları ve sivilleri hedef almıştı. İran ise Ortadoğu'daki İsrail ve ABD üslerini ve varlıklarını hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla karşılık vermişti.

Kaynak: Xinhua

İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
İngiltere’ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi’ne ulaştı
Netanyahu’dan bir ilk Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim
Bir SSÇ vakası daha “Sigara yok“ diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
Lübnan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 1024’e yükseldi
Bahçeli’nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi
Ben-Gvir’i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz
