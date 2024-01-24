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İran'da mezarlık yakınındaki saldırıda ölenlerin sayısı 95'e yükseldi - Son Dakika
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İran'da mezarlık yakınındaki saldırıda ölenlerin sayısı 95'e yükseldi

İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınında gerçekleşen canlı bomba saldırısında yaralanan bir kız çocuğunun hayatını kaybetmesiyle birlikte, saldırıda ölenlerin sayısı 95'e yükseldi. Saldırıda yaralananların tedavi gördüğü hastanelerde ise halen 10 kişi bulunmaktadır. Saldırılar DEAŞ tarafından üstlenilmiş ve operasyonlar sonucunda 35 kişi gözaltına alınmıştır.

İran\'da mezarlık yakınındaki saldırıda ölenlerin sayısı 95\'e yükseldi
24.01.2024 - 10:29,
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İran'ın Kirman eyaletinde 3 Ocak'ta Kasım Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınında gerçekleşen 2 canlı bomba saldırısında yaralanan bir kız çocuğunun hayatını kaybetmesiyle, olayda ölenlerin sayısının 95'e yükseldiği bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, saldırıda yaralananların durumuna ilişkin bilgi veren Kirman Acil Durum Merkezi Sözcüsü Muhammed Saberi, halen Kirman ve Tahran'daki hastanelerde 10 kişinin tedavi gördüğünü belirtti.

Saldırıda yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Nazenin Açekzehi adlı 11 yaşındaki bir kız çocuğunun bugün hayatını kaybettiğini aktaran Saberi, saldırıda ölenlerin sayısının 95'e çıktığını ifade etti.

Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarındaki bombalı saldırılar

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla 3 Ocak'ta düzenlenen anma töreninin yapıldığı Kirman'da kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.

İranlı yetkililer patlamaların canlı bomba saldırıları sonucu gerçekleştiğinin tespit edildiğini duyurmuştu.

Saldırılarda son olarak kadın ve çocukların da aralarında olduğu 94 kişinin hayatını kaybettiği, 284 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Olaydan sonra başlatılan operasyonlarda 6 eyalette 35 kişinin gözaltına alındığı ve canlı bombalardan birinin Tacikistan uyruklu olduğunun tespit edildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İran'da mezarlık yakınındaki saldırıda ölenlerin sayısı 95'e yükseldi - Son Dakika
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