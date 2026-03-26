İran\'daki Türk Öğrenciler Savaş Korkusuyla Türkiye\'ye Döndü

26.03.2026 10:21
Berfin Yiğit, İran'daki çatışmalar nedeniyle eğitimine güvenli bir şekilde devam etmek istiyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar sonrası Türkiye'ye dönen Vanlı üniversite öğrencisi Berfin Yiğit (22), "Eğitimimize güvenli bir şekilde devam etmek istiyoruz. Umarım en kısa zamanda savaşta biter. İran çok güzel bir ülke. Biz çıktık ama İranlılar ülkelerinde kaldılar" dedi.

İran'da üniversite eğitimi alan Türk öğrencilerin birçoğu, ABD ve İsrail'in ülkeye yönelik saldırıları sonrası Türkiye'ye döndü. O öğrencilerden biri olan Tahran Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'inci öğrencisi Berfin Yiğit, "Ben İran'da, Tahran Üniversitesi'nde okuyan bir Türk vatandaşıyım. Benim gibi Van'da yaklaşık 30 öğrenci, Türkiye genelinde ise 600'e yakın öğrenci bulunuyor. Tıp Fakültesi okumak, 6 yaşından bu yana hayalimdi. Okuduğum üniversite iyi bir üniversite ve denklik olduğu için burayı tercih ettim. Eğitimimiz İngilizceydi ve her şey gayet iyi gidiyordu" dedi. Saldırılar öncesi ülkede yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle online eğitime geçtiklerini belirten Yiğit, "Başlayan savaşla birlikte eğitimimiz tamamen sona erdi. Okulumuzla hiçbir şekilde iletişim kuramıyoruz. Oradayken ailelerimizle iletişim kurmakta da zorlandık. Çok zor süreçler yaşadık" diye konuştu.

'YATAY GEÇİŞ HAKKI TALEP EDİYORUZ'

Türkiye'ye döndükten sonra büyük bir belirsizlik içinde olduklarını ifade eden Yiğit, "Şu anda İran'a geri dönmekten çok korkuyoruz. Bu yüzden devletimizden destek bekliyoruz. Yatay geçiş hakkı talep ediyoruz. Zaten eğitimimizi tamamladıktan sonra ülkemize dönü, burada hizmet verecektik. Üniversitemizin denkliği var ve Türkiye tarafından da tanınıyor. Bu nedenle YÖK'ün sesimizi duymasını istiyoruz" dedi.

'SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTİYORUZ'

Yiğit, "Bu savaşın bitmesini istiyoruz. Bütün coğrafyalarda böyle şeylerin kesinlikle olmasını istemiyoruz artık. Özellikle gençler olarak eğitimimize güvenli bir şekilde devam etmek istiyoruz. Umarım en kısa zamanda savaşta biter. İran çok güzel bir ülke. Biz çıktık ama İranlılar ülkelerinde kaldılar. Sadece uluslararası öğrenciler çıktık. Ülkedeki insanlar çok güzel. Bize de çok fazla yardımları dokundu, onları da çok merak ediyoruz, onlara da ulaşamıyoruz. Ulaşabileceğiniz hiçbir yer yok. Ama onların da güvende olmasını çok istiyoruz. Onlar için de çok endişeliyiz. Hem orayı hem burayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Türkiye, Güncel, İran, Son Dakika

