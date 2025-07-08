İran'dan 717 Bin Afgan Göçmen Çıktı

İran İçişleri Bakanlığı ülkede yeni yılın başlangıcı sayılan 21 Mart ile 27 Haziran tarihleri arasında 717 binden fazla Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin İran'dan çıkış yaptığını açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İçişleri Bakanlığı Yabancılar ve Mülteciler Genel Müdürü Nadir Yarahmedi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Afgan uyruklu düzensiz göçmenlerin ülkeden gönderilmesinin halkın temel talebi olduğunu belirten Yarahmedi, düzensiz göçmenlerin ülkeyi terk etmesi ya da sınır dışı edilmesi konusunu kolaylaştırmak için valiliklerin yardımıyla geçici kamplar kurulduğunu aktardı.

İran takviminde yeni yıl olan 21 Mart'tan 27 Haziran'a kadar 717 bin 658 Afganistan vatandaşının İran'ı terk ettiğini kaydeden Yarahmedi, en fazla çıkışın Rezevi Horan eyaletindeki Duğarun sınır kapısından gerçekleştiğini belirtti.

Yarahmedi, İran'da yasadışı olarak bulunan kişilerin ülkeyi terk etmek için 6 Temmuz'a kadar vakti olduğunu ifade ederek, bu tarihin okula giden çocukların karnelerini almaları ve gerekli hazırlıkları yapmaları için belirlendiğini söyledi.

Geçerli mazereti olanlara yardımcı olunması için ilgili kurumlara bilgi verildiğini belirten Yarahmedi, söz konusu kişilerin kurumlara başvurması durumunda gerekli kolaylıkların da sağlanacağını ifade etti.

Yarahmedi, sınır kapılarında oluşan aşırı kalabalıkla ilgili endişelere de değinerek, geçen hafta çıkışların zirve yaptığını ve Duğarun sınır kapısından bir günde 29 bin kişinin ülkeyi terk ettiğini aktardı.