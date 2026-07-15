İran'dan ABD Tesislerine Saldırı - Son Dakika
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İran'dan ABD Tesislerine Saldırı

İran\'dan ABD Tesislerine Saldırı
15.07.2026 10:00
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İran, Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri tesislerine saldırı düzenlediğini açıkladı.

TAHRAN, 15 Temmuz (Xinhua) -- İran, Ürdün'de bulunan Ezrak Hava Üssü'ndeki ABD askeri tesislerini hedef aldığını, Kuveyt'te bulunan ABD askeri lojistik merkezi ile Bahreyn'de yer alan ABD Beşinci Filo karargahına da saldırılar düzenlediğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu çarşamba günü yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın "ABD'nin kötülükleri sona erene kadar kapalı kalacağı" uyarısında da bulundu.

Kaynak: Xinhua

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