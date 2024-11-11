İran\'dan ABD\'ye Eleştiri

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da işlediği soykırım ve savaş suçlarının durdurulmasını engelleyerek Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyini (BMGK) felç ettiğini söyledi.

Bekayi, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen haftalık basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

ABD'de Donald Trump'ın kazandığı seçimlerle ilgili soru üzerine Bekayi, seçim sonuçlarının kendilerini ilgilendirmediğini ifade etti.

Bu ülkenin bölgeye yönelik siyaseti, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki soykırım ve savaş suçlarıyla, İran'a karşı tutumunun önemli olduğunu vurgulayan Bekayi, "Son 4 yıldır ABD'nin İran'a yönelik düşmanca politikası devam etmiş ve mevcut ABD hükümeti, nükleer müzakereler ve diğer konularda seçim sırasında verdiği söz ve iddiaları yerine getirmemiştir." dedi.

ABD'nin İsrail'in Gazze ve Lübnan'da işlediği soykırım ve savaş suçlarının durdurulmasına engel olduğuna dikkati çeken Bekayi, " Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze ve Lübnan'daki savaş karşısında ABD'nin engellemeleri nedeniyle adeta felç oldu." ifadelerini kullandı.

ABD Adalet Bakanlığının, Trump'a yönelik suikast planlarıyla İran'ın bağlantılı olduğuna ilişkin iddialarını reddeden Bekayi, şunları kaydetti:

"Bu iddianın zamanlaması şüpheli. Herhangi bir müdahaleyi kategorik olarak reddediyoruz. Önceki ABD yönetimleri de siyasi rakipleri için engeller oluşturmuştur. Bu iddialar karmaşık İran-ABD ilişkilerine bir tür mayın döşemektir."

Bekayi, İran'ın nükleer silah üretebileceğine dair iddiaların doğru olmadığını yineleyerek, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin daha önce bu konuda yaptığı açıklamada, hem dini fetva hem savunma politikası açısından İran'ın nükleer silah üretimini reddettiğini söyledi.

İran'ın nükleer programının "barışçıl" olduğunu ifade eden Bekayi, Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı çekmesinin ardından uygulanamayan nükleer anlaşmanın yeniden uygulanabilir hale getirilmesi için de bazı güncellemeler yapılması gerektiğini belirtti.

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Feyyaz bin Hamid er-Ruveyli'nin Tahran'a yaptığı ziyaret ve iki ülke arasındaki ilişkilerin durumunun sorulması üzerine Bekayi, "İran-Suudi Arabistan görüşmeleri son zamanlarda sürekli ve çok faydalı bir şekilde devam ediyor. Üst düzey Suudi askeri yetkilinin ziyareti de bu yönde. Bunun, ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi için gerekli temel olduğunu umuyoruz." dedi.

Bekayi, bölge ülkelerinin kendi güvenlikleri için bölgesel işbirliğinin artırılması konusunda ortak anlayışa sahip olduğunu sözlerine ekledi.