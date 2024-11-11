İran'dan ABD'ye Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran'dan ABD'ye Eleştiri

İran\'dan ABD\'ye Eleştiri

İran, ABD'nin İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki savaş suçlarını durdurmasını engellediğini belirtti.

11.11.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da işlediği soykırım ve savaş suçlarının durdurulmasını engelleyerek Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyini (BMGK) felç ettiğini söyledi.

Bekayi, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen haftalık basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

ABD'de Donald Trump'ın kazandığı seçimlerle ilgili soru üzerine Bekayi, seçim sonuçlarının kendilerini ilgilendirmediğini ifade etti.

Bu ülkenin bölgeye yönelik siyaseti, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki soykırım ve savaş suçlarıyla, İran'a karşı tutumunun önemli olduğunu vurgulayan Bekayi, "Son 4 yıldır ABD'nin İran'a yönelik düşmanca politikası devam etmiş ve mevcut ABD hükümeti, nükleer müzakereler ve diğer konularda seçim sırasında verdiği söz ve iddiaları yerine getirmemiştir." dedi.

ABD'nin İsrail'in Gazze ve Lübnan'da işlediği soykırım ve savaş suçlarının durdurulmasına engel olduğuna dikkati çeken Bekayi, " Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze ve Lübnan'daki savaş karşısında ABD'nin engellemeleri nedeniyle adeta felç oldu." ifadelerini kullandı.

ABD Adalet Bakanlığının, Trump'a yönelik suikast planlarıyla İran'ın bağlantılı olduğuna ilişkin iddialarını reddeden Bekayi, şunları kaydetti:

"Bu iddianın zamanlaması şüpheli. Herhangi bir müdahaleyi kategorik olarak reddediyoruz. Önceki ABD yönetimleri de siyasi rakipleri için engeller oluşturmuştur. Bu iddialar karmaşık İran-ABD ilişkilerine bir tür mayın döşemektir."

Bekayi, İran'ın nükleer silah üretebileceğine dair iddiaların doğru olmadığını yineleyerek, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin daha önce bu konuda yaptığı açıklamada, hem dini fetva hem savunma politikası açısından İran'ın nükleer silah üretimini reddettiğini söyledi.

İran'ın nükleer programının "barışçıl" olduğunu ifade eden Bekayi, Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı çekmesinin ardından uygulanamayan nükleer anlaşmanın yeniden uygulanabilir hale getirilmesi için de bazı güncellemeler yapılması gerektiğini belirtti.

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Feyyaz bin Hamid er-Ruveyli'nin Tahran'a yaptığı ziyaret ve iki ülke arasındaki ilişkilerin durumunun sorulması üzerine Bekayi, "İran-Suudi Arabistan görüşmeleri son zamanlarda sürekli ve çok faydalı bir şekilde devam ediyor. Üst düzey Suudi askeri yetkilinin ziyareti de bu yönde. Bunun, ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi için gerekli temel olduğunu umuyoruz." dedi.

Bekayi, bölge ülkelerinin kendi güvenlikleri için bölgesel işbirliğinin artırılması konusunda ortak anlayışa sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, tahran, Lübnan, Gazze, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan ABD'ye Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:00 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’tan ilk açıklama Sözleri kızını şok etti Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'tan ilk açıklama! Sözleri kızını şok etti
16:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama
16:10 Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
14:32 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu
11:25 Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor
07:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağında “adaylık“ sorusunun yasaklandığı iddia edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında "adaylık" sorusunun yasaklandığı iddia edildi
00:08 Sermaye Piyasası Kurulu’na 3 yeni atama Sermaye Piyasası Kurulu'na 3 yeni atama
23:56 Galatasaray efsanesi, sezon bitmeden futbolu bıraktı Galatasaray efsanesi, sezon bitmeden futbolu bıraktı
23:42 Sivassporlu futbolcudan Mourinho’ya flaş gönderme Sivassporlu futbolcudan Mourinho'ya flaş gönderme
23:30 Acun Ilıcalı-İbrahim Hatipoğlu tartışması yeniden alevlendi: Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun Acun Ilıcalı-İbrahim Hatipoğlu tartışması yeniden alevlendi: Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun
23:08 Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
23:00 Mert Hakan’dan Muslera’ya olay yaratacak Mourinho yanıtı Mert Hakan'dan Muslera'ya olay yaratacak Mourinho yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 17:18:08. #1.12#
SON DAKİKA: İran'dan ABD'ye Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.