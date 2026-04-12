İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı - Son Dakika
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı

İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
12.04.2026 12:41
İran Meclis Başkanı Kalibaf, Pakistan’daki ABD-İran müzakerelerinde Washington’ın güven oluşturamadığını belirterek “Güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı” dedi. İran’ın hem diplomasi hem de askeri yöntemlerle çıkarlarını koruyacağını vurgulayan Kalibaf’ın açıklamaları, 21 saat süren görüşmelerin ardından taraflar arasındaki güven krizinin derinleştiğini ortaya koydu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Pakistan’da gerçekleştirilen ABD-İran müzakerelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kalibaf, Washington yönetiminin İran’ın güvenini kazanamadığını belirterek kararın artık ABD’ye ait olduğunu söyledi.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Kalibaf, müzakereler öncesinde İran’ın iyi niyetini ve çözüm iradesini ortaya koyduğunu vurguladı. Ancak son görüşme turunda ABD’nin bu güveni tesis edemediğini ifade etti.

“ABD BİZİM İLKELERİMİZİ ANLADI”

Kalibaf, “ABD bizim mantığımızı ve ilkelerimizi anladı. Ancak bu müzakere turunda İranlı heyetin güvenini kazanamadı. Güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanıdır” dedi.

İran’ın geçmişte yaşanan savaşlar nedeniyle ABD’ye güven duymadığını hatırlatan Kalibaf, bu durumun müzakerelerin seyrini doğrudan etkilediğini belirtti.

DİPLOMASİ VE ASKERİ MESAJ BİR ARADA

İran Meclis Başkanı, ülkesinin çıkarlarını hem diplomatik hem de askeri yollarla korumaya devam edeceğini ifade etti. Kalibaf, diplomasinin askeri mücadelenin yanında bir araç olarak görüldüğünü vurguladı.

Bu açıklama, Tahran yönetiminin diplomasi kapısını tamamen kapatmadığını ancak askeri seçenekleri de masada tuttuğunu ortaya koydu.

İSLAMABAD ZİRVESİ SONRASI GERİLİM SÜRÜYOR

Pakistan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 21 saat süren ABD-İran görüşmeleri anlaşmasız sona ermişti. Tarafların özellikle nükleer program ve Hürmüz Boğazı gibi kritik başlıklarda uzlaşamaması, sürecin tıkanmasına yol açmıştı. Kalibaf’ın açıklamaları, görüşmelerin ardından taraflar arasındaki güven krizinin derinleştiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Pakistan, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı - Son Dakika

SON DAKİKA: İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı - Son Dakika
