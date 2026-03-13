İran'dan BAE'ye Füze ve İHA Saldırıları - Son Dakika
İran'dan BAE'ye Füze ve İHA Saldırıları

13.03.2026 08:42
İran, ABD-İsrail saldırılarına karşı BAE'ye 1797 füze ve İHA yönlendirdi, toplamda 3186 hedef belirlendi.

İran, ABD- İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana karşı saldırı düzenlediği ülkelerdeki hedefler için en fazla füze ve insansız hava aracını (İHA) Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) belirlediği hedeflere yönlendirdi.

Körfez ülkelerinin savunma bakanlıkları, İran'daki kuruluşlar, İsrail ordusu ve açık istihbarat-analiz kaynaklarından bölgedeki saldırıların dağılımına ilişkin derlenen verilere göre, İran bağlantılı saldırılarda Körfez ülkelerine yaklaşık 3 bin 186 füze ve İHA yöneltildi.

İran'ın mühimmatı Körfez ülkeleri arasında en çok BAE topraklarını hedef aldı.

İran'a ait 1797 füze ve İHA, 28 Şubat-11 Mart tarihlerinde BAE'ye doğru fırlatıldı. Bu sayı, Tahran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarının yaklaşık yüzde 56'sını oluşturdu.

İkinci sıradaki Kuveyt, 682 füze ve İHA ile hedef alınırken Bahreyn'e 285, Katar'a 237'den, Suudi Arabistan'a 170'ten ve Umman'a 15'ten fazla füze ve İHA fırlatıldı.

Öte yandan, İran bağlantılı saldırılarda İsrail de 650'den fazla füze ve İHA'yla hedef alındı ancak ne İran ne de İsrail, kayıtlarındaki rakamları tam olarak paylaşmadı.

Hedef alınan ülkelerdeki savunma sistemleri, bunların büyük bölümünü etkisiz hale getirdi, bir kısmı isabet kaydetti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, İnsansız Hava Aracı, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Körfez, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

