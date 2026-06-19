İran'dan İsrail'e Lübnan Tepkisi - Son Dakika
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İran'dan İsrail'e Lübnan Tepkisi

19.06.2026 16:27
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İran, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını kınadı ve bu durumun ciddi sonuçlar doğuracağını belirtti.

İran, İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği ve birçok insanın hayatını kaybettiği saldırıları kınadı ve bunun ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı açıklamada İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği ve birçok insanın hayatını kaybettiği saldırıları kınadıklarını belirten Bekayi, bu saldırıların ciddi sonuçlar doğuracağını vurguladı.

İsrail'in savaş kışkırtıcılığı yaptığını ve Lübnan'a yönelik saldırılarda ABD'nin doğrudan sorumlu olduğunu söyleyen Bekayi, İran'ın Lübnan'ın çıkarlarının korunması noktasında gerekli tedbirleri alacağını dile getirdi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in bir mesajını alıntılayarak, "Bu bir soykırım taraftarının öfkesi değil, İsrail rejiminin Ulusal Güvenlik Bakanı'nın kamuya açık paylaşımıdır. Merkezi Tel Aviv'de bulunan bu soykırımcı ölüm kültü, tüm insanlık için bir tehdittir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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