İran'dan İsrail'e Sert Kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Lübnan'ın doğusuna yönelik saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirtti.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre Bekayi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Bekayi, İsrail'in saldırılarına karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK), bölgede barışın tesis edilebilmesi için harekete geçmeye çağırdı.

Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini vurgulayan Bekayi, İsrail'in saldırılarına karşı BM'nin sessiz kalmasını da eleştirdi.

İsrail ordusu dün, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'ne savaş uçakları ile bir dizi şiddetli hava saldırıları gerçekleştirmişti.

Saldırılarda biri 17 yaşındaki bir çocuk olmak üzere 2 kişini hayatını kaybetmiş, 18 kişi yaralanmıştı.