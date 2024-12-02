İran Destekli Gruplar Suriye'ye Girdi - Son Dakika
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İran Destekli Gruplar Suriye'ye Girdi

İran Destekli Gruplar Suriye\'ye Girdi

İran destekli milisler Irak'tan Suriye'ye geçerek Esad'ın ordusuna takviye yapmaya başladı.

02.12.2024 14:20
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(ANKARA) - Suriye Ordusu'na dayandırılan iddialara göre İran destekli olduğu söylenen bir grup, muhaliflerle çatışan Suriye ordusuna destek vermek üzere Irak'tan Suriye'ye girerek, ülkenin kuzeyine doğru ilerlemeye başladı.

İngiliz medyasında yer alan bilgilere göre, Suriye Ordusu'ndan iki kaynak, İran destekli milislerin gece saatlerinde Irak'tan Suriye'ye giriş yaptığını ve muhaliflerle mücadele eden Suriye Ordusu'na takviye amacıyla Suriye'nin kuzeyine doğru yola çıktığını ifade etti.

Suriye'deki Esad yanlısı medya Sağlık Bakanı Ahmed Damiriye'ye dayandırdığı haberlerinde, Halep'teki ambulansların ve acil servislerin saldırıların ardından iki gün boyunca devre dışı kaldıktan sonra yeniden çalışmaya başladığını kaydetti. Suriye'nin ulusal haber ajansı da gece boyunca, muhalif güçlerin eline geçen Halep'teki telefon şebekesinin "önemli ölçüde hasar gördüğünü ve bazı santrallerin hizmet dışı kaldığını" bildirdi. Suriye devlet haber ajansı ise Suriye ve Rusya'nın ortak savaş uçaklarının Halep'in güneydoğusunda yer alan El-Safira kasabasındaki  muhalif gruplara hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Pezeşkiyan: "Dikkatler Gazze'ye çevrilmişken, Suriye'deki son olaylar ciddi endişelere neden oldu"

İran medyasında yer alan habere göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es-Sudani telefonla görüştü. Pezeşkiyan'ın "İslam toplumunun bölgede terörizmin yayılmasını önlemek için birleşmesi ve birlikte çalışmasının elzem olduğunu" söylediği ve İsrail'in "İslam ülkeleri arasında güvensizlik, anlaşmazlık ve çatışma" yaymaya çalıştığını öne sürdüğü belirtildi.

Tahran'dan Esad yönetimine destek

İran Dışişleri Bakanı Abas Arakçi de dün Suriye'nin başkenti Şam'a giderek, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a ve yönetimine destek verdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Baghaei de yaptığı açıklamada, İran'ın askeri danışmanlarının Şam'ın talebi üzerine Suriye'de kalmaya devam ettiğini söyledi.

İsrail, İran'ın Suriye'ye destek güçler göndermesinden endişe ediyor

Öte yandan İsrail'in, Suriye'deki olayları ve gelişmeleri yakından izlediği ve İran'ın Suriye'ye destek güçler göndermesinden endişe ettiği bildirildi. Bu çerçevede İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu endişe nedeniyle Suriye konusunda ikinci bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Kaynak: ANKA

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