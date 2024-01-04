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İran destekli Husiler, esir takası görüşmelerine BM garantisi şartı koştu - Son Dakika
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İran destekli Husiler, esir takası görüşmelerine BM garantisi şartı koştu

İran destekli Husiler, Yemen hükümeti ile esir takasına ilişkin görüşmelere yeniden başlamak için Birleşmiş Milletler'in (BM) önceki anlaşmaların uygulanması yönünde garanti vermesini şart koştu. Yemen hükümetinin, İran destekli Husiler ile esir takasına ilişkin görüşmelerin ertelendiğini duyurmasının ardından Husilerin Esir İşleri Sorumlusu Abdulkadir el-Murteza, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

İran destekli Husiler, esir takası görüşmelerine BM garantisi şartı koştu
04.01.2024 - 14:37,  Güncelleme: 14:37
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İran destekli Husiler, Yemen hükümeti ile esir takasına ilişkin görüşmelere yeniden başlamak için Birleşmiş Milletler'in (BM) önceki anlaşmaların uygulanması yönünde garanti vermesini şart koştu.

Yemen hükümetinin, İran destekli Husiler ile esir takasına ilişkin görüşmelerin ertelendiğini duyurmasının ardından Husilerin Esir İşleri Sorumlusu Abdulkadir el-Murteza, sosyal medya X hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Murteza, "BM'den önceki anlaşmaların uygulanması yönünde garanti alırsak, esirler dosyasıyla ilgili müzakere turlarına katılma konusunda bir engelimiz bulunmuyor." ifadelerine yer verdi.

Anlaşmalara ilişkin bilgi vermeyen Murteza, anlaşmaların uygulamaya konulmadan birikmesinin, konuyu karmaşık hale getirdiğini ve her iki taraftaki esirlerin acılarını artırdığını kaydetti.

Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklular Müzakere Heyeti Sözcüsü ve İnsan Hakları Bakanlığı Vekili Macid Fedail, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ürdün'de bu hafta yapılması planlanan esir takası görüşmelerinin süresiz şekilde ertelendiğini belirtmişti.

Fedail, "Husilerin uzlaşmazlığı ve toplantının yapılmasını engellemesi nedeniyle" görüşmelerin ertelendiğini ifade etmişti.

Husiler ile Yemen hükümeti arasındaki "esir takası"

Yemen hükümeti ile Husiler, Birleşmiş Milletler gözetiminde 11 Mart 2023'te İsviçre'de esir takası görüşmelerine başlamıştı.

Taraflar, müzakereler sonucu 20 Mart 2023'te aralarında 4 gazeteci ile tanınmış siyasi, askeri ve güvenlik yetkililerinin de bulunduğu 887 kişinin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Fedail, 19 Nisan 2023'te yaptığı açıklamada, 3 gün devam eden esir değişiminin tamamlandığını, iki taraftan yaklaşık 900 kişinin serbest bırakıldığını kaydetmişti.

Taraflar, 2018'te İsveç'te yapılan görüşmelerde 15 binden fazla esir, alıkonulan ve kaçırılan kişinin listesini sunmuştu.

Yemen'deki iç savaş ve siyasi çözüm çabaları

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 9 yıldır süregelen krizi sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmanın hazırlanması için Suudi Arabistan ve Umman aylardır Yemen hükumeti ile Husiler arasında arabuluculuk yapıyor.

Kaynak: AA
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