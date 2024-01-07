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İran destekli terörist gruplara ait konvoy hedef alındı - Son Dakika
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İran destekli terörist gruplara ait konvoy hedef alındı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinin Elbukemal ilçesinde, aidiyeti bilinmeyen hava araçları, Irak'tan gelen mühimmat ve askeri teçhizatla yüklü İran destekli terörist gruplara ait konvoyu hedef aldı. Saldırı sonucunda ölü ve yaralılar olduğu, bazı askeri araçların da kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Bu saldırı, Suriye'de ABD güçlerinin konuşlandığı üslere yapılan son saldırılardan biri olarak kaydedildi.

İran destekli terörist gruplara ait konvoy hedef alındı
07.01.2024 - 16:23,  Güncelleme: 16:25
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TEL Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinin Elbukemal ilçesinde, aidiyeti bilinmeyen hava araçları, Irak'tan gelen mühimmat ve askeri teçhizatla yüklü İran destekli terörist gruplara ait konvoyu hedef aldı.

Yerel kanyaklardan edinilen bilgiye göre, aidiyeti bilinmeyen hava araçları, Deyrizor'a bağlı Elbukemal ilçesinde Irak'tan gelen mühimmat ve askeri teçhizatla yüklü İran destekli terörist gruplara ait konvoyu vurdu.

Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu, bazı askeri araçların da kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Suriye'de ABD güçlerinin konuşlandığı üslere yıl başından bu yana roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava araçları (İHA) ile en az 4 kez saldırı gerçekleştirilmişti.

Aidiyeti bilinmeyen hava araçları ile 13 Kasım ve 30 Aralık 2023'te Deyrizor'da Elbukemal ilçesine bağlı Siyal köyü ve Meyadin'de İran destekli grupların bulunduğu nokta ve konvoya hava saldırıları düzenlenmişti.

Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar yapılıyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket, İHA ve SİHA'larla saldırıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: AA
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