İran devlet televizyonu vuruldu

01.03.2026 11:59
İsrail'in "Tahran'ın kalbi"ni hedef aldığını açıkladığı saldırılarda son olarak İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) binası vuruldu. Saldırı sonrası bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail ordusu, İran'a yönelik son saldırılarda "Tahran'ın kalbini" hedef aldığını açıkladı. Açıklamanın ardından İran'ın başkenti Tahran'da büyük bir patlama meydana geldi.

İRAN DEVLET TELEVİZYONU HEDEF ALINDI

İsrail'in üç dalga halinde başlattığı peş peşe saldırılarda İran devlet televizyonu binası da hedef alındı. Saldırının ardından bölgeden dumanların yükseldiği bildirildi.

İRAN'DAN İSRAİL'E FÜZE MİSİLLEMESİ

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına füze atışlarıyla karşılık verdi. İsrail ordusu, İran'dan yeni füzelerin ateşlendiğini tespit ettiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, füze tespitinin ardından birçok bölgede sirenlerin devreye girdiği belirtildi. Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı aktarıldı. Yetkililer, sivillere sığınaklarda kalmaları ve resmi talimatlara uymaları çağrısı yaptı.

24 SAATTE 1200 BOMBA

İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırıların başlamasının üzerinden bir gün geçmesinin ardından yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde İran'a 1200 bomba attığını duyurdu.

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 1234 1234:
    o kadar petrol satan bi iran neden savunmada çaresiz neden savunmaya yatirim yapmadi hayret bi şey ya 35 3 Yanıtla
  • ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    Muhabir hala ağlıyor mu aceba canlı yayın yapsa da görsek 13 6 Yanıtla
  • Mehmet Çelik Mehmet Çelik:
    “İran kadim ülkedir, yenmek kolay değildir. Irak’a, Libya’ya benzemez” deniyordu. Ne oldu peki? Elli yıla yaklaşan molla rejimi kadim Pers Uygarlığının içinden mi geçti?? 9 0 Yanıtla
  • gede gede:
    Din ile devlet işleri birbirine karıştırıldığında sağlıklı bir yönetim ortaya çıkmaz. Bilimin ve sorgulamanın önüne engeller konulduğunda gelişim durur. Gelişmeyen toplumlar ise zamanla zayıflar ve dış müdahalelere açık hale gelir. Bugün baktığımızda, İran örneğini vermek çok önemlidir. Güçlü bir şekilde söz sahibi olabilen ya da caydırıcı güç ortaya koyabilen kaç İslam ülkesi var? Ne yazık ki sorun tam da burada başlıyor. Bunun cevabı yok Türkiye de dahil. Duygusal davranmayın kaybedersiniz. 2 3 Yanıtla
  • der25@M334 der25@M334:
    hava savunma olmazsa bir hiç sin ne kadar silahın olursa olsun adamlar hareket bile ettirmiyor yol gecen hani olmuş hava üstün 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.