İran devlet televizyonu vuruldu

İsrail ordusu, İran'a yönelik son saldırılarda "Tahran'ın kalbini" hedef aldığını açıkladı. Açıklamanın ardından İran'ın başkenti Tahran'da büyük bir patlama meydana geldi.
İsrail'in üç dalga halinde başlattığı peş peşe saldırılarda İran devlet televizyonu binası da hedef alındı. Saldırının ardından bölgeden dumanların yükseldiği bildirildi.
İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına füze atışlarıyla karşılık verdi. İsrail ordusu, İran'dan yeni füzelerin ateşlendiğini tespit ettiğini duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, füze tespitinin ardından birçok bölgede sirenlerin devreye girdiği belirtildi. Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı aktarıldı. Yetkililer, sivillere sığınaklarda kalmaları ve resmi talimatlara uymaları çağrısı yaptı.
İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırıların başlamasının üzerinden bir gün geçmesinin ardından yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde İran'a 1200 bomba attığını duyurdu.
