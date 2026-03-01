İran devlet televizyonu vuruldu

gede:

Din ile devlet işleri birbirine karıştırıldığında sağlıklı bir yönetim ortaya çıkmaz. Bilimin ve sorgulamanın önüne engeller konulduğunda gelişim durur. Gelişmeyen toplumlar ise zamanla zayıflar ve dış müdahalelere açık hale gelir. Bugün baktığımızda, İran örneğini vermek çok önemlidir. Güçlü bir şekilde söz sahibi olabilen ya da caydırıcı güç ortaya koyabilen kaç İslam ülkesi var? Ne yazık ki sorun tam da burada başlıyor. Bunun cevabı yok Türkiye de dahil. Duygusal davranmayın kaybedersiniz.