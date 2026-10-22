Basra Körfezi'nde petrol aktaran 4 gemi vuruldu: İran Devrim Muhafızları saldırıyı üstlendi - Son Dakika
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Basra Körfezi'nde petrol aktaran 4 gemi vuruldu: İran Devrim Muhafızları saldırıyı üstlendi

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Basra Körfezi'nin kuzeyinde gemiden gemiye petrol yükü aktaran 4 gemi, İran Devrim Muhafızları'nın açıklamasına göre aynı anda vuruldu ve yangın sürüyor. Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın batısında dün gece de 3 geminin deniz mayınına çarptığı aktarıldı. İran, ABD'yi gemileri mayınlı geçide yönlendirmekle suçlayarak bölgedeki ABD üslerinin de hedef olabileceğini bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi'nin kuzey kesiminde petrol yüklerini gemiden gemiye aktaran 4 geminin eş zamanlı vurulduğunu ve yanmaya devam ettiğini bildirdi.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, "izin verilmeyen" güzergahlardan geçtikleri belirtilen 4 geminin petrol transferi sırasında tespit edildiği ve eş zamanlı olarak vurulduğu ifade edildi.

HÜRMÜZ'DE 3 GEMİ MAYINA ÇARPTI

Açıklamada ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın batısında dün gece 3 geminin deniz mayınına çarptığı, yangın çıktığı ve gemilerin durdurulduğu belirtildi.

ABD'yi, gemileri mayın döşenmiş geçitten geçmeye teşvik etmekle suçlayan Devrim Muhafızları Ordusu, bu durumun deniz kazalarının artmasına yol açtığını savundu.

ABD ÜSLERİNE KARŞILIK UYARISI

Açıklamada, ABD'nin bu tutumunu sürdürmesi halinde karşılık verme kapsamının bölgedeki ABD üslerini de içine alacağı belirtilerek Washington yönetimine uyarıda bulunuldu.

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Kaynak: AA
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