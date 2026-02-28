İran'dan ABD'ye yeni tehdit: "Tuzlu suya yatırdığımız" silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz - Son Dakika
28.02.2026 17:20
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebari, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan sert bir açıklama yaparak, ülkesinin ABD ile yıllarca sürecek bir savaşa hazırlıklı olduğunu ve en modern silah sistemlerini kullanmaktan çekinmeyeceklerini vurguladı. Cebari, "Trump bilsin ki onlarla yıllarca savaşabilmek için günümüzün en gelişmiş imkanlarına sahibiz. Tuzlu suya yatırdığımız silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz" ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebari, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik sert ifadeler içeren açıklamalarda bulundu. Cebari, yayınladığı videoda İran'ın uzun süreli bir çatışmaya hazır olduğunu vurguladı.

"EN GELİŞMİŞ İMKANLARA SAHİBİZ"

Cebari, yaptığı açıklamada, "Trump bilsin ki onlarla yıllarca savaşabilmek için günümüzün en gelişmiş imkanlarına sahibiz" ifadelerini kullandı. İran'ın askeri kapasitesine dikkat çeken Cebari, ülkesinin uzun soluklu bir mücadele yürütebilecek donanıma sahip olduğunu savundu.

"TUZLU SUYA YATIRDIĞIMIZ SİLAHLARI ORTAYA DÖKECEĞİZ"

Cebari'nin açıklamasında dikkat çeken bir başka ifade ise İranlı gençlerin kullandığı bir deyim oldu. Cebari, "İranlı gençlerin tabiriyle 'tuzlu suya yatırdığımız' silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz" sözleri ile İran'ın gelişmiş silah stoklarına sahip olduğuna, henüz ortaya konulmamış savunma kapasitesi bulunduğuna ve gerekli olması halinde uzun süreli çatışma sürdürebileceğine işaret etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    Direniş erlerine SELAM OLSUN. Açtığınız tam isabet olsun inşallah. 168 7 Yanıtla
    Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Bu sözü genelde chp kulanır selam olsun direniş gibi lafları 16 53
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    Tahsin mehteri CHP'de kurulansa MHP'de kurulansa İran'ın yanındayız Rabbim yar ve yardımcısı olsun. 8 0
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    hakim chp ile motherin ilişkisi mi var 1 1
  • Ramazan Firat Ramazan Firat:
    haydi İNŞAALLAH 98 3 Yanıtla
    1234 1234:
    ne bekliyorsunuz tam zamani geldi 21 1
  • 196346 196346:
    inşallah bakalım hayırlısı bakalım 76 3 Yanıtla
  • 123612e6 123612e6:
    Boş konuşma. laf çok icraat yok. 28 22 Yanıtla
    Okan Demircan Okan Demircan:
    Var gibi 10 1
    eser demir eser demir:
    Okan demirci ne var gibi yazsana 4 3
  • 262626 262626:
    rabbim sizlere ramazan ayinda ebabilerini gondersin 11 1 Yanıtla
    Mustafa Akan Mustafa Akan:
    Aminnnn 4 0
    Necati Kaya Necati Kaya:
    Ebabilin bundan haberi varmı. 0 1
