İran\'dan ABD\'ye yeni tehdit: "Tuzlu suya yatırdığımız" silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebari, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik sert ifadeler içeren açıklamalarda bulundu. Cebari, yayınladığı videoda İran'ın uzun süreli bir çatışmaya hazır olduğunu vurguladı.

"EN GELİŞMİŞ İMKANLARA SAHİBİZ"

Cebari, yaptığı açıklamada, "Trump bilsin ki onlarla yıllarca savaşabilmek için günümüzün en gelişmiş imkanlarına sahibiz" ifadelerini kullandı. İran'ın askeri kapasitesine dikkat çeken Cebari, ülkesinin uzun soluklu bir mücadele yürütebilecek donanıma sahip olduğunu savundu.

"TUZLU SUYA YATIRDIĞIMIZ SİLAHLARI ORTAYA DÖKECEĞİZ"

Cebari'nin açıklamasında dikkat çeken bir başka ifade ise İranlı gençlerin kullandığı bir deyim oldu. Cebari, "İranlı gençlerin tabiriyle 'tuzlu suya yatırdığımız' silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz" sözleri ile İran'ın gelişmiş silah stoklarına sahip olduğuna, henüz ortaya konulmamış savunma kapasitesi bulunduğuna ve gerekli olması halinde uzun süreli çatışma sürdürebileceğine işaret etti.