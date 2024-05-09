İran Dışişleri Bakanı, BM Genel Sekreteri'nden İsrail'e ateşkes baskısı yapmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran Dışişleri Bakanı, BM Genel Sekreteri'nden İsrail'e ateşkes baskısı yapmasını istedi

İran Dışişleri Bakanı, BM Genel Sekreteri\'nden İsrail\'e ateşkes baskısı yapmasını istedi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ateşkesi kabul etmesi için baskı yapmasını istedi. Abdullahiyan, Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki olayları değerlendirdi ve İsrail'in tehlikeli politikasına dikkat çekerek uluslararası toplumun Tel Aviv yönetimine baskı yapmasını talep etti. BM Genel Sekreteri Guterres ise ateşkes ve savaşın sonlandırılması için çaba gösterdiklerini belirtti ve İsrail'e baskı uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

09.05.2024 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ateşkesi kabul etmesi için baskı yapmasını istedi.

Tesnim Haber Ajansına göre, Abdullahiyan, Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki olayları değerlendirdi.

Hamas'ın önerilen ateşkesi onaylamasını Tahran yönetiminin memnuniyetle karşıladığını yineleyen Abdullahiyan, "Siyonist rejim, terör ve soykırım politikasının devamı olarak şimdi de Refah ve Kerem Ebu Salim geçiş noktalarını kapatarak bölgede yeni bir insani felaket yaratmaya ve savaşın durdurulması yönündeki uluslararası çabaları sonuçsuz bırakmaya çalışıyor." dedi.

İsrail'in izlediği tehlikeli politikaya dikkati çeken Abdullahiyan, başta BM olmak üzere uluslararası toplumun Tel Aviv yönetimine baskılarının artırılmasını talep etti.

Abullahiyan, ABD'nin, İsrail'e baskı yaparak savaşı durdurma veya bölgenin yeni bir krize girmesi arasında tercih yapma durumunda olduğunu vurgulayarak "BM'nin bu konuda daha etkin rol oynamasını, Filistin'e yardım amacıyla örgütün Genel Sekreteri ve Filistin meselesinde etkili ülkelerin katıldığı bir toplantı yapılmasını" istedi.

BM Genel Sekreteri Guterres de en başından beri ateşkes ve savaşın sonlandırılması için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Guterres, şu ifadeleri kullandı:

"Ateşkes sağlanması ve Gazze'de savaşın derhal sona erdirilmesi, özellikle Gazze halkının hayat damarı olan Refah Sınır Kapısı ve diğer geçişlerin mümkün olan en kısa sürede açılması için İsrail'e baskı uygulamaya, ABD ve etkili ülkelerle aktif istişarede bulunmaya devam edeceğiz."

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs'ta Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Hüseyin Emir, Tel Aviv, İsrail, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı, BM Genel Sekreteri'nden İsrail'e ateşkes baskısı yapmasını istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
13:27 İsrail’in gövde gösterisine Kassam Tugayları’ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız
12:44 Öğretmen atamalarında yeni dönem Mülakat sistemi sil baştan değişiyor Öğretmen atamalarında yeni dönem! Mülakat sistemi sil baştan değişiyor
11:12 Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
13:22 Cem Yılmaz’ın Necla Karahalil ile ilişkisi sona erdi mi Cem Yılmaz'ın Necla Karahalil ile ilişkisi sona erdi mi?
13:09 12 günlük damada şok Cinsel ilişkiden kaçan gelin meğerse erkekmiş 12 günlük damada şok! Cinsel ilişkiden kaçan gelin meğerse erkekmiş
12:58 Real Madrid’i finale taşıyan Joselu’nun yıllar önceki paylaşımı viral oldu Real Madrid'i finale taşıyan Joselu'nun yıllar önceki paylaşımı viral oldu
12:40 Etimesgut Belediye’nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı Erdal Beşikçioğlu açıkladı Etimesgut Belediye'nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı! Erdal Beşikçioğlu açıkladı
12:35 İstanbul’da ’kaçak ayakkabı’ operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira İstanbul'da 'kaçak ayakkabı' operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira
12:18 MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi
12:16 Antalya’da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi Antalya'da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi
11:45 İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’e ’Taha Hüseyin Karagöz’ tepkisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'e 'Taha Hüseyin Karagöz' tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 14:05:49. #1.12#
SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanı, BM Genel Sekreteri'nden İsrail'e ateşkes baskısı yapmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement