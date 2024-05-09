İran Dışişleri Bakanı, BM Genel Sekreteri\'nden İsrail\'e ateşkes baskısı yapmasını istedi

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ateşkesi kabul etmesi için baskı yapmasını istedi.

Tesnim Haber Ajansına göre, Abdullahiyan, Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki olayları değerlendirdi.

Hamas'ın önerilen ateşkesi onaylamasını Tahran yönetiminin memnuniyetle karşıladığını yineleyen Abdullahiyan, "Siyonist rejim, terör ve soykırım politikasının devamı olarak şimdi de Refah ve Kerem Ebu Salim geçiş noktalarını kapatarak bölgede yeni bir insani felaket yaratmaya ve savaşın durdurulması yönündeki uluslararası çabaları sonuçsuz bırakmaya çalışıyor." dedi.

İsrail'in izlediği tehlikeli politikaya dikkati çeken Abdullahiyan, başta BM olmak üzere uluslararası toplumun Tel Aviv yönetimine baskılarının artırılmasını talep etti.

Abullahiyan, ABD'nin, İsrail'e baskı yaparak savaşı durdurma veya bölgenin yeni bir krize girmesi arasında tercih yapma durumunda olduğunu vurgulayarak "BM'nin bu konuda daha etkin rol oynamasını, Filistin'e yardım amacıyla örgütün Genel Sekreteri ve Filistin meselesinde etkili ülkelerin katıldığı bir toplantı yapılmasını" istedi.

BM Genel Sekreteri Guterres de en başından beri ateşkes ve savaşın sonlandırılması için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Guterres, şu ifadeleri kullandı:

"Ateşkes sağlanması ve Gazze'de savaşın derhal sona erdirilmesi, özellikle Gazze halkının hayat damarı olan Refah Sınır Kapısı ve diğer geçişlerin mümkün olan en kısa sürede açılması için İsrail'e baskı uygulamaya, ABD ve etkili ülkelerle aktif istişarede bulunmaya devam edeceğiz."

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs'ta Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.