İran Dışişleri Bakanı Hamas ve İslami Cihad liderleriyle görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdullahiyan-Heniyye görüşmesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarındaki son gelişmeler ele alındı.

Abdullahiyan, diğer ülkelerin ve uluslararası kuruluşların yetkilileri ile yaptığı görüşmelerde de dile getirdiği gibi İsrail'in Gazze'deki savunmasız insanlara karşı işlediği suçların derhal durdurulmasının tüm bölgede istikrar ve barışın sağlanmasının anahtarı olduğunu söyledi.

Filistin halkının son 4 aylık süreçteki direnişini tebrik eden Abdullahiyan, yalnızca bu toprakların asıl sahibi olan Filistin halkının kendi kaderi ve geleceği hakkında karar verme hakkına sahip olduğunu, hiçbir tarafın kendi plan ve iradelerini dayatma hakkı bulunmadığını ifade etti.

Hamas lideri Heniyye ise Abdullahiyan'a Gazze ve Batı Şeria'daki son durumun yanı sıra İsrail'in saldırılarının durdurulması ve esir takasına ilişkin siyasi plan ve girişimler hakkında bilgi verdi.

Filistinli gruplar arasındaki birlikteliğe değinen Heniyye, kendilerine önerilen çözümleri ancak Filistin halkının çıkarlarının yerine getirilmesi durumunda dikkate alacaklarını ifade etti.

Abdullahiyan, İslami Cihad lideri ile "ateşkes ve esir takasını" konuştu

Abdullahiyan-Nahhale görüşmesinde ise Gazze ve Filistin'deki son gelişmeler ile ateşkes ve esir takasına yönelik Filistinli gruplara getirilen öneriler ele alındı.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'deki savunmasız insanlara karşı işlediği suçların derhal durdurulması ve zorunlu göçe karşı çıkılması için bölgesel ve uluslararası çabaların sürdürülmesinin gerekliliği vurgulandı.

Nahhale, Filistin halkının mevcut savaşın nihai galibi olacağını ve İsrail'in, Filistin halkının iradesine teslim olmaktan başka seçeneğinin kalmayacağını dile getirdi.