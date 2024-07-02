İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD, İsrail kadar suçlu - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD, İsrail kadar suçlu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Gazze'de işlenen insanlık suçlarının izahının mümkün olmadığını belirterek bu konuda ABD'nin en az İsrail kadar suçlu olduğunu ifade etti. Kenani, Filistin ve Gazze'de işlenen insanlık suçlarına dikkati çekti ve işlenen cinayetler karşısında susmanın insani ve ahlaki sorumluluktan kaçmak olduğunu vurguladı. İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası Hamas'ın saldırıları sonucunda binlerce kişi hayatını kaybetti ve sivil altyapı da tahrip edildi.

02.07.2024 10:57
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Gazze'de işlenen insanlık suçlarının izahının mümkün olmadığını belirterek bu konuda ABD'nin en az İsrail kadar suçlu olduğunu ifade etti.

Sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada Kenani, Filistin ve Gazze'de işlenen insanlık suçlarına dikkati çekti.

Kenani, "(Gazze'deki) Bu korkunç cinayetlerin sürmesinde ABD ve İsrail destekçilerinin suçu, (Siyonist) rejiminden az değildir." ifadelerini kullandı.

Filistin ve Gazze'deki insanlara yaşatılan acı ve ıstırabın tarif edilemez olduğunu vurgulayan Kenani, işlenen cinayetler karşısında susmanın insani ve ahlaki sorumluluktan kaçmak olduğunu kaydetti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 900 Filistinli öldü, 86 bin 60 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 317'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 671 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 556 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD, İsrail kadar suçlu - Son Dakika

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