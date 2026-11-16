İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, İsrail'i dezenformasyonla suçladı - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, İsrail'i dezenformasyonla suçladı

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Fransa'daki saldırılarla ilgisi ve ABD yetkililerine suikast planladığı iddialarının İsrail dezenformasyonu olduğunu bildirdi. Bekayi, İsrail'in İran'ı Batı hükümetleri ve siviller için tehlike gibi göstermeye çalıştığını belirtti.

TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'ın Fransa'da süpermarket soğutucularını çökerten siber saldırılarla ilgisi olduğu ve ABD yetkililerini suikastla öldürmeyi planladığı iddialarının İsrail tarafından dezenformasyon amacıyla ortaya atıldığını bildirdi.

Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'i dezenformasyon yapmakla suçladı.

İsrail'in, İran'ı yalnızca Batı hükümetleri nezdinde değil siviller açısından da bir tehlike olarak göstermeye çalıştığını belirten Bekayi, Tahran'ın Fransa'da süpermarket soğutucularını çökerten siber saldırılarla ilgisi olduğu ve ABD yetkililerine suikast düzenlemeyi planladığı iddialarının İsrail tarafından dezenformasyon amacıyla ortaya atıldığını vurguladı.

Bekayi, ülkesinin ABD ve İsrail gibi "devlet terörüne" başvurmaya ve sivil halkın yaşamını olumsuz etkilemeye ihtiyaç duymadığına işaret ederek, medya manipülasyonlarının söz konusu iki ülkenin korkusunu dağıtamayacağını kaydetti.

Avrupa'da süpermarketlerin soğutma sistemlerini hedef alan saldırılar

Fransa'da ekim ayında yüzlerce süpermarketin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırılar, gıda ürünlerinin bozulmasına ve zarara yol açmıştı.

Belçika, Lüksemburg, İsveç, İrlanda, Hollanda, Finlandiya ve Estonya'da da 2 Kasım'da bazı marketlerin soğutucu ve dondurucularında benzer sorunlar bildirilmişti. Cihazların sıcaklıklarının yükselmesi nedeniyle bazı işletmeler, gıda ürünlerini satıştan kaldırmak ve imha etmek zorunda kalmıştı.

Fransa, topraklarındaki saldırılardan İran'ı sorumlu tutmuştu.

Belçika İçişleri Bakanı Bernard Quintin de söz konusu siber saldırıların "İranlı aktörler" tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğine dair kanıtlara sahip olduklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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