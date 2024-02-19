İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İsrail\'in saldırılarına ABD\'nin yardımı olmadan devam edemez

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ABD'nin yardımları olmadan devam ettiremeyeceğini belirterek uluslararası toplumun, Filistin halkına karşı işlenen "savaş suçlarını" derhal durdurma konusunda ciddi bir sorumluluğu olduğunu belirtti.
Kenani, başkent Tahran'daki İmam Humeyni Cuma Mescidi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik devan eden saldırılarına değinen Kenani, ABD'nin de Filistinlilere karşı işlenen suçlara ortak olduğunu söyledi.
ABD'nin desteği olmadan İsrail'in Gazze halkına karşı savaşı devam ettiremeyeceğini ifade eden Kenani, "Uluslararası toplumun, bu rejimin (İsrail'in) Filistin halkına karşı işlediği savaş suçlarını derhal durdurma konusunda ciddi bir sorumluluğu var." diye konuştu.
Kenani, İslam ülkeleri, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak bu çerçevede İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Dışişleri Bakanları düzeyinde toplanması çağrısında bulunduklarını aktardı.
"Gazze'deki felaket, sahte insan hakları iddiasında bulunanların yüzündeki maskeyi düşürdü ve bu gaspçı rejimin (İsrail'in) doğasını gösterdi" diyen Kenani, ABD'nin de Cezayir'in, Gazze'deki saldırıların durdurulmasına yönelik teklifine karşı veto hakkını kullanarak BMGK'nin uluslararası barış ve güvenliği koruma görevlerini yerine getirmesini engellemek istediğini söyledi.
Münih Güvenlik Konferansı konusunda endişeliyiz
Kenani, Münih Güvenlik Konferansı konusunda endişeli olduklarını, "çünkü bu konferansın organizatörlerinin kurucularının hedeflerine aykırı hareket ettiğini ve konferansı dönüştürdüklerini" belirtti.
Konferansın farklı görüşlerin ifade edildiği bir platform olduğuna işaret eden Kenani, "suç geçmişi" olanların konferansa davet edilmesinin organizatörlerin "yanlış yolda olduğunu" gösterdiğini ifade etti.
Kenani, "Keşke Uluslararası Adalet Divanı tarafından suçlu olarak tanınan Siyonist rejimin suçlu yetkilileri yerine, haklı Filistin halkının temsilcilerini (konferansa) davet etselerdi. Keşke bölgedeki güvensizliğin nedeninin işgal ve Gazze'deki savaş olduğuna dikkat etselerdi." diye konuştu.
İranlı sözcü, Münih Güvenlik Konferansı'nın "bağımsız ülkelere karşı haksız ve doğru olmayan beyanların yapıldığı bir foruma dönüşmesinin" ise talihsiz bir durum olduğunu ifade etti.
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