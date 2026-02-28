İran Geriliminde Uluslararası Çağrı

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, ABD ve ?İsrail?'in İran'a yönelik saldırılarının tüm bölge ve ötesinde istikrarı, güvenliği tehlikeye atabileceğine işaret ederek, gerilimin azaltılması çağrısında bulundu.

Bakan Meinl-Reisinger, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Meinl-Reisinger, İran halkının, özgürlüğü ve kendi demokratik yolunu belirleme hakkını savunduğunu belirterek, rejimin, yıllardır "sistematik olarak insan haklarını ihlal ettiğini" kaydetti.

Uluslararası düzenin daha da bozulması ve askeri gerilimin tırmanması riski konusunda derin endişe duyduğunu vurgulayan Meinl-Reisinger, "Bu, tüm bölge ve ötesinde istikrarı, güvenliği tehlikeye atacaktır. Bu nedenle, gerilimin azaltılması ve bölgedeki tüm devletlerin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Meinl-Reisinger, bu amaçla, Avrupa, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman dahil bölgedeki meslektaşlarıyla temas halinde olduğunu aktardı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırılara ilişkin paylaşım yaptı.

Szijjarto, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile telefonda görüştüğünü ve gelişmeler hakkında bilgi aldığını bildirdi.

Bakan Szijjarto, İran'ın olası misilleme saldırıları ve daha fazla "askeri operasyon" yaşanması ihtimaline karşı, Macar vatandaşlarından bölgeye yapacakları seyahatleri ertelemelerini istedi.

Çekya Dışişleri Bakanı Petr Macinka, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Macinka, İsrailli mevkidaşı Saar ile telefonda görüştüğünü ve Saar'ın, İran'a yönelik saldırıları doğruladığını kaydetti.

İsrail ve ABD'nin ana hedefinin, İran'ın yer altı nükleer tesisleri ve balistik füze sistemleriyle bağlantılı diğer askeri tesisler olduğunu iddia eden Macinka, "birkaç hafta sürebilecek daha büyük çaplı bir operasyon" beklediklerini ifade etti.

ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava aracıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.