İran\'da Cumhurbaşkanı Seçimine İlgi Az, Halk Beklentilerini Dile Getiriyor

Güncel

İran'da 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimine ilginin az olduğu gözlenirken halk, seçilecek yeni cumhurbaşkanından toplumu bunaltan ekonomik sorunları hafifletmesini ve ülkenin gençliğine umut verecek adımlar atmasını bekliyor.

Cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunda bulunan isimlerin değerlendirilme süreci devam ediyor.

Bu kapsamda AA ekibi, Tahran'ın en işlek noktalarından İnkılap Meydanı, Veli Asr, Cumhuri ve Filistin caddelerinde İran vatandaşlarına seçimler ve yeni cumhurbaşkanından beklentilerini sordu.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden bir hafta sonra başlatılan seçim süreci çerçevesinde 4'ü kadın olmak üzere büyük çoğunluğu muhafazakar 80 isim adaylık başvurusunda bulunurken söylemlerde ülkedeki geçim sıkıntısı ve ekonomik sorunlar öne çıktı.

Adaylık başvurusu yapanlar arasında en dikkati çeken isimler eski Meclis Başkanı Ali Laricani, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Meclis Başkanı Kalibaf, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri oldu.

Daha önceki seçimlerde birçok önemli ismi veto eden Anayasayı Korucuyular Konseyi, nihai aday listesini 11 Haziran'da duyuracak.

"Bize ülkede kalmamız için umut verin"

Öğrenci Zeyneb Pakzade, ülkenin insan kaynağından faydalanılmadığını ve gençlerin durumunun çok kötü olduğunu söyledi.

Gençlerin İran'dan başka ülkelere gitmeyi arzuladığını anlatan Pakzade, "Bu gençler için çok kötü. Bize burada kalmamız için umut verin ki başka ülkede değil, kendi vatanımızda geleceğimizi inşa edelim." dedi.

İnşaat mühendisi Mustafa Kasımlu da yeni seçilecek cumhurbaşkanından ülkenin ekonomik altyapısını mevcut insan kaynağını ve ülkenin potansiyellerini dikkate alarak düzeltmesini beklediklerini belirtti.

İran'ın petrol ve doğal gaz rezervleri açısından dünyanın en önde gelen ülkelerinden olduğuna dikkati çeken Kasımlu, "Buna rağmen ülkede mutlak mahrumiyet altında yaşayan bölgeler var." ifadesini kullandı.

Tahran'da yaşayan emekli Emir Ahmedi ise "Cumhurbaşkanından, enflasyonu düşürmesini, ülkedeki pahalılıkla mücadele etmesini ve iş bilen bakanları göreve getirmesini istiyoruz. Bundan başka bir şey istemiyoruz." diye konuştu.

Tahran'da yaşadığını ve yazar olduğunu anlatan Leyla Çegini de önceki cumhurbaşkanlarının halkın taleplerini gerçekleştirmediğini ve yeni seçilecek cumhurbaşkanından beklentisinin bu talepleri yerine getirmesi olduğunu dile getirdi.

Ülkenin batısındaki Ahvaz kentinde yaşadığını ve ailesiyle Tahran'ı ziyarete geldiğini söyleyen Muhammed Surme de ülkenin temel sorununun ekonomi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eğer bu mesele çözülürse birçok sorun da ortadan kalkar. Mesela ülkede gençlerin birçoğu işsiz. İş imkanları olsa gençler rahat şekilde evlenebilir, ev ve araba sahibi olabilir."

Öğretmen Muhammed Musevi, "Seçilecek cumhurbaşkanından icraatları ertelememesini istiyorum. Ben aynı zamanda gaziyim 31 yıl hizmet ettim ancak şu anda çok düşük bir maaşla geçiniyorum." diyerek yaşadığı sıkıntıyı dile getirdi.

Musevi, yeni seçilecek cumhurbaşkanından gençlerin ve kiracıların sorunlarını çözmesini beklediğini söyledi.

İşsizlikle mücadele beklentisi

Kendisini ekonomik sorunlardan dolayı iflas eden bir iş insanı olarak tanıtan İsa Muzafferi ise "Gelecek cumhurbaşkanımızdan beklentim, halkın hizmetkarı olması, enflasyonun önüne geçmesi, işsizliğe çözüm bulması ve Allah'ı unutmadan yasalar ve görevine uygun hareket etmesidir." ifadelerini kullandı.

Esnaf Ali Haydari de ekonomi ve güvenlik sorunlarının çözümünü talep ettiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanından beklentimiz ekonomiyi düzeltmesi ve işsizlik sorununa çözüm üretmesidir. Güvenlik konusu da önemli. Mesela şehrin aşağı bölgelerine giderseniz orada güvenlik yok ancak bizim en önemli sorunumuz ekonomi. Ekonominin iyileşmesini istiyorum."

İsmini vermek istemeyen genç bir kadın ise ülkenin en büyük sorununun enflasyon ve işsizlik olduğunu belirterek, "Gençler birçok şeyin özlemini duyuyor. Ne gelirleri ne sermayeleri ne de yaşamdan umutları var." dedi.

Öğretmen Semira Şehmuhammedi de "Yeni cumhurbaşkanımızdan ülkenin sorunları, kalkınması ve gençlerin işsizlik sorunu konusunda daha fazla çaba harcamasını bekliyoruz. İnşallah halka iyi bir gelecek ve refah sunulur." ifadelerini kullandı.

Tahran'da askerlik görevini yapan Emir Kiyani ise "Ülkenin durumu birçok konuda değişmeli. Fakirlik sınırı altında yaşayan ailelerin durumu düzeltilmeli. Yeni cumhurbaşkanı da önceki cumhurbaşkanları Reisi ve (eski Cumhurbaşkanı Mahmud) Ahmedinejad gibi halkın desteklediği bir kişi olmalıdır." diye konuştu.