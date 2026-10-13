İran Hürmüz'de ticari gemilere saldırıları zirveye çıkardı, 12 Ekim'de 6 gemi vuruldu

İran'ın, ABD'nin deniz ablukasına karşılık Hürmüz Boğazı ve çevresindeki gemilere yönelik saldırıları, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı savaşın başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken yalnızca dün 6 gemi saldırıya uğradı.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) ve uluslararası deniz güvenliği kaynaklarının verilerine göre, 5 Ekim-12 Ekim döneminde Hürmüz Boğazı ve çevresinde en az 14 saldırı, saldırı girişimi ve engelleme vakası kaydedildi.

ABD'nin ablukasına karşılık İran, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği üzerindeki kontrolünü artırmaya yönelik adımlar atarken, Tahran'ın onaylamadığı güzergahları kullanan gemilere yönelik tehditlerini de yoğunlaştırdı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, bu güzergahlardan geçen gemilerin hedef alınacağı uyarısında bulundu.

İranlı yetkililer ayrıca, seyrüsefer ve kimlik tespit sistemlerini kapatarak boğazdan geçmeye çalışan gemilerin düşman olarak değerlendirileceğini ve bu gemileri hedef alacağını açıkladı.

UKMTO ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamalarından elde edilen veriler, ABD ile savaşın yeniden başladığı temmuz ayından itibaren ticari gemilere yönelik eylemlerin belirgin biçimde arttığını gösteriyor.

Temmuz ayında Hürmüz Boğazı'nda geçiş kısıtlamalarının sertleşmesiyle birlikte tanker ve kargo gemilerine yönelik en az 12 saldırı kaydedildi.

Ağustos ayında BAE'nin Füceyre ve Umman'ın Sohar açıklarında demirleyen tankerler ile LNG tankerleri de dahil olmak üzere füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırılarda en az 10 gemi hedef alındı.

İran, ABD ve Körfez ülkelerinin gemiden gemiye aktarma yöntemine karşılık küçük tankerleri de vurdu

Eylül ayında ise ay genelinde tırmanan füze ve İHA saldırıları sonucunda saldırıya uğrayan gemi sayısı 18'e yükseldi.

Eylül ayında ABD ve bölgesel müttefikleri, dev ham petrol tankerlerinin (VLCC) doğrudan Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaparken hedef olma riskini azaltmak amacıyla lojistik taktik değişikliğine gitti.

ABD ve Körfez ülkeleri, eylül başlarında "gemiden gemiye" olarak adlandırılan ve büyük tankerler yerine Körfez ülkelerinin limanlarından küçük gemilerle petrolü taşıyıp daha sonra güvenli bölgede büyük tankerlere aktarılması yöntemini benimsedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve Körfez ülkelerinin bu esnekliğine karşı askeri stratejisini güncellerken, ABD koordinesinde yürütülen bu küçük gemi trafiğini ve gemiden gemiye aktarma operasyonlarını "yasa dışı petrol kaçakçılığı ve Hürmüz ablukasını delme girişimi" olarak niteleyerek Basra Körfezi'ndeki bazı ikmal gemilerini, römorkörleri ve küçük tonajlı tankerleri de vurmaya başladı.

Ekim ayının ilk 12 gününde ise şimdiden 18'den fazla ticari gemi hedef alınırken, sadece 12 Ekim'de 6 geminin vurulduğu raporu verildi. Bu gemilerden 5'i Hürmüz Boğazı'nda, biri Umman'ın Sohar demirleme bölgesi yakınında saldırıya uğradı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu gemilerden bazılarının "güvensiz" güzergahta "yasa dışı" şekilde seyir halindeyken deniz mayınlarına çarparak patlamalara maruz kaldığını bildirdi.