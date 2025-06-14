İran, İki İsrail F-35 Uçağının İmha Edildiğini İddia Etti

(ANKARA) - İran devlet medyası, iki İsrail F-35 savaş uçağı ile birçok drone imha edildiğini duyurdu. Ancak İsrail yetkilileri, konuya ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapmadı. İngiltere merkezli gazete Financial Times ise iddiaların henüz kanıtlanmadığını belirtti.

İran devlet medyası IRNA haber ajansı ve Press TV televizyon kanallarında yer alan haberlere göre, iki İsrail F-35 savaş uçağı ile "birçok drone" İran Hava Kuvvetleri tarafından imha edildi. İran'ın bazı yerel haber kanalları ayrıca, en az 2 F-16 uçağını da düşürüldüğünü de ileri sürdü. IRNA'nın haberinde, "Pilotların akıbeti bilinmiyor ve soruşturma altında" denildi.

İsrail askeri yetkilileri ise, F-35 veya F-16 kaybına dair herhangi bir resmi açıklama yapmadı, ayrıca pilot kaybı da doğrulanmadı. İngiltere merkezli Financial Times gazetesinin haberine göre, bu tür iddialar "Tamamen olası olsa da, henüz kanıt yok" olarak nitelendi.