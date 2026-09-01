İran'ın ABD'ye misillemesi sonrası Ürdün'ün Akabe ve Mafrak kentlerinde sirenler çaldı, tehlike bitti denildi
İran, ABD'nin Devrim Muhafızları hedeflerine yönelik saldırısının ardından füze ve insansız hava araçlarıyla misilleme başlattığını duyurdu. Bu gelişme üzerine Ürdün'ün Akabe ve Mafrak kentlerinde sirenler devreye girerken, bölge sakinlerine füze ve şarapnel parçalarına karşı dikkatli olunması mesajı gönderildi. Akabe Valiliği daha sonra tehlikenin sona erdiğini açıkladı.
İSTANBUL (AA) – İran'ın, ABD'nin saldırılarına karşı misilleme başlattığını duyurmasının ardından Ürdün'ün Akabe ve Mafrak kentlerinde sirenlerin devreye girdiği bildirildi.
Bölge sakinleri, İran'ın karşı saldırısına başlamasının ardından Mafrak'ta cep telefonlarına füze ve şarapnel parçalarına karşı dikkatli olunması mesajı gönderildiğini belirtti.
Öte yandan Ürdün devlet televizyonu El-Memleke ise İran'ın karşı saldırı başlattığını duyurmasının ardından Ürdün'ün Akabe ve Mafrak kentlerinde sirenlerin devreye girdiğini aktardı.
Akabe Valiliği daha sonra yaptığı açıklamada, "tehlikenin sona erdiğini" duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını açıklamıştı.
ABD ordusunun saldırı başlattığını ilan etmesinin ardından başta Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek olmak üzere İran'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki birçok bölgesinde patlama sesleri geldiği bildirilmişti.
İran ordusu, ABD'nin saldırılarına karşı füze ve insansız hava araçlarıyla misilleme başlattığını duyurmuştu.
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