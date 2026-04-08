İran'ın başkenti Tahran'da halk ABD ile varılan geçici ateşkese temkinli yaklaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'ın başkenti Tahran'da halk ABD ile varılan geçici ateşkese temkinli yaklaşıyor

08.04.2026 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilim Sanat Üniversitesi öğrencisi Nergis Şems: - "Daha önce de ateşkes olmuştu ancak yine saldırdılar. Onlara ne güvenimiz ne de inancımız var. Biz ne babamızın katilleri ile konuşmak ne de müzakere etmek istiyoruz" - Emekli Behruz Kemalvend: - "Ateşkes iyi bir şey ancak bu ateşkese güvenilmez. Geçmişte yaşananlara baktığımızda da görüyoruz ki ABD’ye güven olmaz. ABD savaş sırasında zorlanmıştı bu iki haftayı kendisini toparlamak için aldı" - Hasan Kerimi: - "Uluslararası düzeyde garantiler olmalı ki ABD ve İsrail kolay şekilde gelip ülkemize müdahalede bulunamasın" - Savaş gazisi olan Muhammed Rıza Tahirzade: - "Bunlar güvenilir insanlar değil. Trump her dakika farklı şeyler söylüyor. O nedenle kendisine güven olmaz"

İran'ın başkenti Tahran'da AA muhabirinin mikrofon uzattığı vatandaşlar, ABD ile varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese temkinli yaklaşılması gerektiğini düşünüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran ile 2 haftalık karşılıklı geçici ateşkesi kabul ettiğini duyurmasının yankıları sürüyor.

Tahran'da Bilim Sanat Üniversitesi öğrencisi Nergis Şems, ABD ile varılan ateşkesin İran'ın aleyhine olduğunu ve bunu istemediklerini belirterek, "Müzakere ve ateşkes peşinde olan onlardı. Ateşkese biz değil onlar ihtiyaç duyuyor." dedi.

ABD ve İsrail'in daha önce de müzakere sürecinde İran'a saldırılar düzenlediğini hatırlatan Şems, "Daha önce de ateşkes olmuştu ancak yine saldırdılar. Onlara ne güvenimiz ne de inancımız var. Liderimizi şehit ettikten sonra onlarla hiçbir bağımız kalmadı ve bu nedenle yine onlarla konuşacak bir şeyimiz de yok. Biz ne babamızın katilleri ile konuşmak ne de müzakere etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"ABD'nin bölgeden çıkarılmasını istiyoruz"

Şems, ABD'nin ateşkes ile birlikte bölgeye yığınak yapma fırsatı elde etmeye çalıştığını vurgulayarak, "ABD'nin bölgeden çıkarılmasını istiyoruz. Bizim yararımıza olan her şeye saldırıyorlar. Söz konusu iki hafta onların daha da güçlenmesine yarayacak." ifadesini kullandı.

"Ateşkes iyi bir şey ancak bu ateşkese güvenilmez"

Emekli Behruz Kemalvend ise, savaşın hiç yaşanmamasını tercih ettiğini ancak mevcut şartlarda ateşkesin de iyi bir seçenek olduğunu belirterek, "Ateşkes iyi bir şey ancak bu ateşkese güvenilmez. Geçmişte yaşananlara baktığımızda da görüyoruz ki ABD'ye güven olmaz. ABD savaş sırasında zorlanmıştı bu iki haftayı kendisini toparlamak için aldı." dedi.

ABD'nin neden Basra Körfezi'ne geldiğine ve İran'a karşı savaş başlattığına anlam veremediğini vurgulayan Kemalvend, "Ben ABD'nin tam kapsamlı bir savaş başlatacağını düşünüyordum ancak şükürler olsun iş buraya kadar uzanmadı." diye konuştu.

"Uluslararası düzeyde garantiler olmalı"

Motosiklet ile yolcu taşımacılığı yapan Hasan Kerimi ise, her ülkenin barış ve huzura ihtiyaç duyduğunu belirterek, ülkelerinin daha önce de müzakereler sırasında savaşa çekildiğini ve bu ateşkes sürecinde de tekrar savaşa çekilecekse bunun hata olarak değerlendirebileceğini söyledi.

Ateşkes ve sonrasında müzakerelerin belirli bir garanti dahilinde ilerlemesi gerektiğini aktaran Kerimi, "Uluslararası düzeyde garantiler olmalı ki ABD ve İsrail kolay şekilde gelip ülkemize müdahalede bulunmasın. Ağır bedeller ödendi, birçok insanımız şehit oldu. Peki ne için? Sırf bu ülkeler gelip bir daha bize saldırsınlar diye mi?" ifadesini kullandı.

Kerimi ayrıca, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin bir daha geri gelmeyeceğini ve bu manada oluşan zararın asla telafi edilemeyeceğini anlattı.

"Trump her dakika farklı şeyler söylüyor. O nedenle kendisine güven olmaz."

Savaş gazisi olan Muhammed Rıza Tahirzade de, İran'ın öne sürdüğü şartların kabul edilmesi halinde ateşkesi desteklediğini ancak ateşkesten sonra neler yaşanacağının belli olmadığını söyledi.

Tahirzade, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Trump'a güvenilmeyeceğinin altını çizerek, "Bunlar güvenilir insanlar değil. Trump her dakika farklı şeyler söylüyor. O nedenle kendisine güven olmaz." diye konuştu.

Taksi şoförlüğü yapan ve aynı zamanda müzik alanında çalışmalarda bulunan Mensur Esedi, geçici ateşkes uygulamasını olumlu bulduğunu ve bu sayede toplumun psikolojik olarak rahatlayacağını vurgulayarak, "Ben çatışmalara veya kavgalara meyilli bir insan değilim. O nedenle ateşkesi olumlu buluyorum. Ancak yine de ateşkese temkinli yaklaşmak gerekiyor. Çünkü karşı taraf öngörülemez. Bu da hangi yöne gidildiğinin anlaşılmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle ateşkes karşısında temkinli olunması gerektiğini tekrar etmek istiyorum." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Tahran, Bilim, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi’ye takım arkadaşları bile isyan etti Icardi'ye takım arkadaşları bile isyan etti
İsrail TV’sinden savaş geri sayımı Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu İsrail TV’sinden savaş geri sayımı! Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu
Trump’ı durdurmak için Pakistan Başbakanı devrede İran’a da bir çağrısı var Trump'ı durdurmak için Pakistan Başbakanı devrede! İran'a da bir çağrısı var
Eski Göztepeli Jahovic’ten Icardi’yi kızdıracak yorum Öyle böyle küçümsemedi Eski Göztepeli Jahovic'ten Icardi'yi kızdıracak yorum! Öyle böyle küçümsemedi
Yıllarca Türkiye’de görev yapan Lucescu’nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf Yıllarca Türkiye'de görev yapan Lucescu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
Pakistan’dan iki talep: İran Hürmüz’ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin Pakistan'dan iki talep: İran Hürmüz'ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin

19:20
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
18:58
Galatasaray’ın Göztepe maçı 11’inde büyük sürprizler
Galatasaray'ın Göztepe maçı 11'inde büyük sürprizler
18:54
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 89
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 89
18:18
Burdur’da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
Burdur'da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
17:52
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
17:40
İran, İsrail’in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 19:51:42. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.