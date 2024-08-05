İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar - Son Dakika
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İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar

İran\'ın 3\'üncü büyük kenti İsfahan\'da peş peşe şiddetli patlamalar

İran'ın İsrail'e saldıracağı söylentileri gündemi meşgul ederken İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da üç patlama sesi duyuldu. İsfahan Vali Yardımcısı Muhammed Rıza Cansari, patlamaların bir eğitim faaliyetinden kaynaklandığını açıkladı.

05.08.2024 23:04
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İran ve İsrail arasındaki gerginlik sürerken İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da şiddetli patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, İsfahan'a bağlı Sepahan bölgesinde üç patlama sesi duyuldu.

PATLAMANIN NEDENİ EĞİTİM FAALİYETİ

Patlamaların görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken İsfahan Vali Yardımcısı Muhammed Rıza Cansari, patlamaların bir eğitim faaliyetinden kaynaklandığını açıkladı. Konuyla ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı.

İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Gazze'de yaptığı soykırım nedeniyle İran ve İsrail arasında gerilim bulunuyor. Son olarak ise Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Lübnan'daki Hizbullah komutanı Fuad Şükür'e suikast sonrası İran ile İsrail arasında tansiyon yükseldi.

HANİYE SUİKASTI

Hamas lideri İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran ve Hamas Hareketi alçak suikasttan İsrail'i sorumlu tuttu.

İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
İsmail Haniye

1962 yılında Gazze'deki bir mülteci kampında doğan İsmail Haniye, Hamas'ın kuruluşundan bu yana önemli bir isimdi. İsrail tarafından birçok kez hapse atılan Haniye, 2003 yılında İsrail'in suikast girişiminden kurtulmuştu. 3 yıl sonra Hamas'ın seçimleri kazanmasının ardından kısa bir süre Filistin Başbakanı olan Haniye, 2017 yılında Hamas'ın siyasi büro başkanlığına seçilmişti. Haniye, Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Hamas heyetine liderlik ediyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Mehmet şirin Kurtbey21: fıs iran 57 9 Yanıtla
  • Erdogan Metin: Tırt iran 27 3 Yanıtla
  • Yasin Demir: iran safi rüzgar bi .... yapamaz 20 4 Yanıtla
  • Burhan Kırac: Kişiler önce aynaya bakmalıdırlar kendileri ne yapmış ki ? başkalarına laf söylemek için o hakka sahip olsunlar...konuşmak için konuşanları da Allah cc hz havele ediyoruz amin 14 6 Yanıtla
  • Erdinç Dağaşan: İran İsrail'e nispeten Müslümanlar için daha tehlikeli bir devlet demeyelim proje kuruluşu 3 0 Yanıtla

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