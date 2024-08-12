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(ANKARA) - Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, İran'ın İsrail'e karşı yapması beklenen misilleme saldırısının bu hatta olabileceğini belirtti. Kirby açıklamasında, "Hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikasta yanıt olarak İran'ın İsrail'e misilleme saldırısı bekleniyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, İran'ın İsrail'e yönelik beklenen misillemesine dair basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İsrailli muhataplarımızın olası zamanlamaya ilişkin kaygı ve beklentilerini biz de paylaşıyoruz, bu hafta olabilir" dedi. Kayda değer saldırıların olabileceğini belirten Kirby "Hazırlıklı olmalıyız" ifadesini kullandı.

Kirby, ayrıca olası bir saldırının zamanlamasının 15 Ağustos'ta yeniden başlaması beklenen Gazze'deki rehine ve ateşkes görüşmelerini etkileyebileceğine işaret etti.