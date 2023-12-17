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İran-Irak Savaşı'nda hayatını kaybeden 110 asker için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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İran-Irak Savaşı'nda hayatını kaybeden 110 asker için cenaze töreni düzenlendi

İran-Irak Savaşı'nda ölen ve bu yıl içinde naaşları bulunan 110 İran askeri için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ve diğer yetkililer katıldı. Cenazelerin bir kısmı Tahran'da, diğerleri ise diğer eyaletlerde yapılacak törenlerin ardından toprağa verilecek.

İran-Irak Savaşı\'nda hayatını kaybeden 110 asker için cenaze töreni düzenlendi
17.12.2023 - 12:09,
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İran- Irak Savaşı'nda hayatını kaybeden ve naaş kalıntılarına bu yıl içinde ulaşılan 110 İran askeri için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.

Tahran Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, siyasi ve askeri yetkililerle vatandaşlar katıldı.

Değişik zamanlarda bulunan 110 cenaze Tahran'da, 170 cenaze de diğer eyaletlerde yapılacak törenlerin ardından toprağa verilecek.

İran ile Irak arasında 8 yıl süren ve 1988'de sona eren savaşta ölen ancak cenazelerine ulaşılamayan askerler, İran'da "isimsiz askerler" veya "meçhul askerler" olarak nitelendiriliyor.

Irak'ta yapılan araştırmalar neticesinde bulunan naaş kalıntıları, aralıklarla İran'a getiriliyor.

İran-Irak Savaşı

İran-Irak Savaşı, 22 Eylül 1980 ile 20 Ağustos 1988 arasında 8 sene sürdü.

İki ülke arasında geçmişe dayanan sınır ihtilafları ve su yolu kontrolleri nedeniyle yaşanan gerginlikler, İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi döneminde 1975'teki Cezayir Anlaşması'yla bir nebze yatışmıştı. Ancak Cezayir Anlaşması'nın üzerinden 5 sene geçmeden İran'da Ayetullah Humeyni liderliğinde 1979'da gerçekleşen devrim, iki ülke arasındaki tüm diplomatik köprülerin atılmasına yol açtı.

Bölgedeki bazı devletlerin de desteğini alan Irak lideri Saddam Hüseyin, geçmişten bu yana çözülemeyen Şattül Arap su yolundaki hakkını gerekçe göstererek savaş ilan etti. İki ülke de karşılıklı olarak başkentlerini bombaladılar.

Büyük sivil ve askeri kayıplarla ağır maddi zararlara yol açan savaş, iki tarafın da kabul ettiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 598 sayılı kararıyla 20 Ağustos 1988'de sona erdi.

Kaynak: AA
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İbrahim Reisi, Irak, İran, Son Dakika

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