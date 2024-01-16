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İran, Irak ve Suriye'ye düzenlenen saldırıları hukuki savunma olarak nitelendirdi - Son Dakika
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İran, Irak ve Suriye'ye düzenlenen saldırıları hukuki savunma olarak nitelendirdi

İran Dışişleri Bakanlığı, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından gerçekleştirilen Irak ve Suriye'deki hedeflere yapılan balistik füze saldırılarının, İran'ın egemenliğinin ve güvenliğinin teröristlere karşı hukuki savunulması çerçevesinde gerçekleştirildiğini savundu. Saldırılar, İran'ın ulusal güvenliğine karşı hareket edenlere yönelik bir tepki olarak nitelendirildi ve İran'ın ulusal güvenlik tehditlerini caydırmak için meşru ve yasal hakkını kullandığı ifade edildi.

İran, Irak ve Suriye\'ye düzenlenen saldırıları hukuki savunma olarak nitelendirdi
16.01.2024 - 12:41,
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İran Dışişleri Bakanlığı, dün gece Irak ve Suriye'deki hedeflere Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düzenlenen balistik füze saldırılarının, "İran'ın egemenliğinin ve güvenliğinin teröristlere karşı hukuki savunulması çerçevesinde gerçekleştirildiğini" savundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkesinin Suriye ve Irak'taki hedeflere düzenlediği balistik füze saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, saldırıları "İran'ın ulusal güvenliğine karşı hareket edenlere yönelik bir tepki" olarak nitelendiren Kenani, Tahran'ın diğer ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu ancak aynı zamanda "ulusal güvenlik tehditlerini caydırmak için meşru ve yasal hakkını" kullandığını ifade etti.

Kenani, saldırıların, "İran'ın egemenliğinin ve güvenliğinin teröristlere karşı hukuki savunulması çerçevesinde gerçekleştirildiğini" kaydetti.

İran'dan Suriye ve Irak'ın Erbil kentindeki hedeflere balistik füze saldırıları

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan dün gece yapılan açıklamada, Suriye topraklarındaki terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflerin yanı sıra Erbil'de İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'a ait olduğu iddia edilen bir binanın balistik füzelerle hedef alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, İsrail'in, Devrim Muhafızları ve İran destekli milis grupların komutanlarının öldürülmesine karşı düzenlendiği belirtilen saldırılarda, "İran'daki casusluk faaliyetlerinin ve terör eylemlerinin planlanmasının merkezi olan Mossad'ın Erbil'deki ana casusluk karargahlarından birinin imha edildiği" aktarılmıştı.

Saldırıların, terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği Kirman'daki canlı bomba saldırısı, Rask kentinde güvenlik güçlerini hedef alan saldırı ile Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey komutanlarından Razi Musevi'nin öldürüldüğü saldırılara karşı gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi'nin konuyla ilgili açıklamasında ise İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füze saldırısı gerçekleştirdiği ve saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Irak Dışişleri Bakanlığı da saldırılara tepki olarak İran'ın Bağdat'taki Maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak Tahran'a protesto notası vermişti.

Kaynak: AA
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