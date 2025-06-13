İran-İsrail Çatışması Hava Trafiğini Felç Etti

(ANKARA) - İran ve İsrail arasında tırmanan çatışma, hava trafiğini felç etti. Çok sayıda Orta Doğu ve Körfez ülkesinde, hava sahaları kapatıldı, havayolu şirketleri operasyonlarını askıya aldı. Yalnızca Avrupa hava sahasında en az bin 800 uçuşun doğrudan etkilendiği duyuruldu.

İsrail'in İran'daki nükleer ve askeri noktalara düzenlediği geniş çaplı hava saldırılarının ardından, İran'ın misilleme olarak yaklaşık 100 insansız hava aracını (İHA) İsrail yönüne fırlatması, Orta Doğu hava sahasında ciddi güvenlik endişelerine yol açtı. Bölgedeki tansiyonun yükselmesi, çok sayıda ülkenin hava sahasını geçici olarak sivil uçuşlara kapatmasına ve uluslararası havayolu şirketlerinin güzergahlarını değiştirmesine neden oldu.

Ürdün, Irak, Lübnan ve İran, hava sahalarını geçici olarak tamamen kapattıklarını duyurdu. Ürdün Sivil Havacılık Kurumu, kararın "bölgesel güvenlik risklerine karşı alınan önleyici bir tedbir" olduğunu açıkladı.

Gelişmeler, Avrupa-Körfez hattındaki uçuşlarda büyük aksamalara yol açtı. Birçok sefer iptal edilirken, bazı uçuşlar alternatif güzergahlara yönlendirildi. Avrupa hava trafiğini denetleyen Eurocontrol, yalnızca Avrupa hava sahasında en az bin 800 uçuşun doğrudan etkilendiğini duyurdu.

El Al, Air France, Lufthansa, Ryanair ve Qatar Airways gibi büyük havayolu şirketleri ya uçuşlarını askıya aldı ya da rotalarını yeniden planladı. Krizin etkisi borsaya da yansıdı; birçok havayolu şirketinin hisselerinde düşüş gözlemlenirken, bölgedeki istikrarsızlık endişesiyle petrol fiyatları yükselişe geçti.

Uluslararası havacılık otoriteleri ve havayolu firmaları, yolculara seyahat planlarını kontrol etmeleri ve yeni gelişmeleri takip etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Gerilimin sürmesi halinde küresel hava taşımacılığı üzerindeki etkilerin artabileceği belirtildi.