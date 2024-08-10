İran, İsrail'e saldırı kararının ateşkes görüşmelerine zarar vermeyecek şekilde yapılmasını umuyor - Son Dakika
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İran, İsrail'e saldırı kararının ateşkes görüşmelerine zarar vermeyecek şekilde yapılmasını umuyor

İran, İsrail\'e saldırı kararının ateşkes görüşmelerine zarar vermeyecek şekilde yapılmasını umuyor

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye suikast sonrasında İsrail'e saldırı kararının Gazze'de muhtemel ateşkes ile ilgisi olmadığını açıkladı. Ateşkes görüşmelerine zarar vermeyecek şekilde yapılmasını umduklarını belirtti.

10.08.2024 01:37
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İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye suikast sonrasında İsrail'e saldırı kararlarının Gazze'de muhtemel ateşkes ile ilgisi olmadığını ancak bu saldırının ateşkes görüşmelerine zarar vermeyecek şekilde yapılmasını umduklarını açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, bu ülkenin BM Daimi Temsilciliği, İran'ın İsrail'e saldırı planlarını Gazze'de ateşkes konusunda gelecek hafta yapılacak görüşmelere kadar erteleyip ertelemeyeceği yönündeki sorulara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması önceliğimizdir. Hamas'ın kabul edeceği her anlaşma bizim tarafımızdan da kabul edilecektir." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Hamas lideri Heniyye'ye Tahran'da düzenlediği suikastla İran'ın ulusal güvenliğini ve egemenliğini ihlal ettiğinin vurgulandığı açıklamada, "Meşru savunma hakkımız var ve bunun Gazze ateşkesiyle hiçbir ilgisi yok ancak yanıtımızın zamanında ve muhtemel ateşkese zarar vermeyecek şekilde verilmesini umuyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

İran'dan, Heniyye suikastının ardından İsrail'e yönelik saldırı beklenirken, Tahran'ın Gazze'de İsrail saldırılarının kalıcı olarak durdurulması karşılığında saldırı niyetinden vazgeçeceğine dair iddialar ortaya atılmıştı.

ABD, Mısır ve Katar, 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA

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