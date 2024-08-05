İran, İsrail'in Gazze'deki okullara yönelik saldırılarını kınadı

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TAHRAN, 5 Ağustos (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in Gazze kentindeki El-Nasr ve Hasan Selame okullarına yönelik kanlı hava saldırılarını kınadı.

Kenani Pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada en az 25 Filistinlinin ölümüne ve onlarcasının yaralanmasına neden olan saldırıyı İsrail'in "en son işlediği savaş suçu" diye niteledi.

Kenani İsrail'in "kan donduran vahşeti" ve "savaş suçlarına" rağmen "Filistin toprakları ve bölgedeki stratejik dengenin İsrail ve onun hayal dünyasında yaşayan destekçilerinin lehine dönmeyeceğini" vurguladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 39.583'e yükseldi.