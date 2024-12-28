İran, İsrail'in Gazze Hastanesine Saldırısını Kınadı

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesini zorla tahliye etmesini ve yakmasını şiddetle kınayarak, bunu uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Bakanlık Sözcüsü Bekayi, İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısını kınadı.

Bekayi, Kemal Advan Hastanesine yapılan saldırıyı, "savaş suçunun, insanlığa karşı suçun, uluslararası hukuk ve normların apaçık ihlalinin son örneği" şeklinde niteledi.

İsrail'in bu tür saldırılarla Gazze'deki sağlık sistemini tamamen yok etmeyi hedeflediğini belirten Bekayi, bunun hasta ve yaralı çocukları, kadınları ve erkekleri asgari tıbbi olanaklardan mahrum bırakmak amacıyla yapıldığını vurguladı.

Bekayi, "İşgalci güçler, hastaneyi işgal ederek hasta ve sağlık personelini zorla tahliye ederek hastaneyi patlattı. Bu bir savaş suçu ve işgal altındaki Filistin'deki mevcut soykırım sürecinin bir parçası." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu dün, kuşatma altına alıp sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkararak baskın düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesinin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 436 Filistinli öldü, 108 bin 38 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.